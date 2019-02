Ibex en directo: la Bolsa pierde los 9.000 puntos golpedada por las caídas de la banca

Virginia Gómez

Banco Sabadell no tiene intención de comprar otra entidad en los próximos años

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha alejado los rumores sobre la posibilidad de comprar Bankia al asegurar que la entidad no pretende efectuar ninguna operación para crecer de manera inorgánica en los próximos años.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) cuenta de forma directa e indirecta, a través de BFA Tenedora de Acciones, con una participación en Bankia del 61,4%, y el Gobierno ha retrasado dos veces el plazo para desprenderse de esta participación. En el mercado se especula con la posibilidad de que una entidad adquiera Bankia para acometer así su privatización.

Sin embargo, Oliu ha echado balones fuera: "En los próximos años no tenemos ninguna intención de hacer ningún crecimiento no orgánico", ha asegurado durante la presentación de resultados anuales de la entidad, donde ha señalado que no habrá cambios en el plan estratégico del grupo más allá de la parte de TSB.