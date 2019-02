La Comunidad de Madrid tilda de "broma" la nueva propuesta del taxi

La Comunidad de Madrid ha calificado de "broma" la nueva propuesta del sector del taxi, que recibieron ayer a última hora. Así lo reconocen fuentes del propio gremio, que hoy celebra su decimosegundo día de huelga. Según han comunicado esta mañana las propias asociaciones del taxi madrileño, entre sus propuestas está que los vehículos de alquiler con conductor solo puedan circular si se encuentran prestando un servicio previa y expresamente contratado y la obligación de los VTC a cumplimentar una hoja de ruta, con antelación a la ejecución del servicio, que será comunicada por vía telemática al registro que se va a habilitar para ello.

Aunque ayer los representantes del taxi aseguraron que en su nueva propuesta renunciaba a marcar un tiempo de precontratación, "no marcamos ninguna línea roja", llegaron a asegurar, en la propuesta sí pone que es necesario un tiempo de antelación para reservar el servicio, aunque deja el mismo a criterio del ayuntamiento. En concreto, el texto facilitado a la comunidad de Madrid señala que la prestación del servicio VTC se realizará siempre bajo la fórmula de la precontratación. "Se entiende que el servicio es precontratado cuando la solicitud por parte del usuario se efectúa de forma previa, expresa y concreta con anterioridad al inicio de éste, el cual se produce en el momento en el que el arrendado acepta efectuar de forma expresa el trayecto, de acuerdo con el tiempo de antelación mínimo al inicio de la ejecución del servicio".

En este sentido, la propuesta de los taxistas apunta que los municipios serán competentes para establecer o modificar las condiciones de la contratación previa que consideren más convenientes, mediante su normativa propia. "En particular, para los trayectos de origen y destino dentro de sus términos municipales, podrán establecer ese intervalo de tiempo, con carácter general o en condiciones específicas".

Los VTC no podrán en ningún caso circular por las vías públicas en busca de clientes, ni permanecer estacionados en las mismas sin contrato u hoja de ruta. Según la propuesta, que esto no varía respecto a la anterior, cuando los vehículos finalicen un servicio no podrán circular ni estacionar por más tiempo del que se establezca por los municipios mediante su normativa propia, con el fin de evitar la captación inmediata.

Así, proponen que los vehículos que no estén contratados deberán volver a su base u otro lugar que el titular notifique a los órganos competentes en materia de estacionamiento. Y exigen prohibir que en las apps utilizadas para la contratación de servicios VTC aparezcan los vehículos geolocalizados hasta que la empresa acepte efectuar de forma expresa el trayecto.

Para el control efectivo de los VTC, las empresas que prestan este servicio deberá comunicar cada servicio y deberá almacenar y conservar electrónicamente cada trayecto, junto con el geoposicionamiento de los vehículos que prestan los servicios, tanto en el momento de la formalización del contrato como de la recogida efectiva del cliente, durante un año. Las compañías deben facilitar el acceso a esa información a la administración competente an materia sancionadora si se le es requerida.