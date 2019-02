Las empresas españolas reducirán en las cuentas de 2018 el riesgo en Venezuela

Presidente interino. El Parlamento Europeo reconoció ayer al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino legítimo del país tras constatar que Nicolás Maduro no tiene intención de convocar elecciones, La resolución, impulsada por los cuatro partidos mayoritarios en la Eurocámara y aprobada con 439 votos a favor, 104 en contra y 88 abstenciones, señala que el PE reconoce a Guaidó como presidente “de acuerdo a la Constitución de Venezuela” y expresa su “respaldo a su hoja de ruta”. Francia reiteró que reconocerá como presidente a Guaidó, pese a que no se se convoquen elecciones. España, Alemania y Reino Unido lo harán el lunes. Sin embargo, no hay unanimidad en el seno de la UE.

Periodistas deportados. Los tres periodistas de Efe que estaban detenidos en Caracas fueron ayer puestos en libertad, se les realizó un examen médico en el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería, se les trasladó al aeropuertos Simón Bolívar para ser deportados a Colombia, Los periodistas liberados fueron los colombianos Mauren Barriga y Leonardo Muñoz, y el español Gonzalo Domínguez.