Bruselas pide mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal de las 'golden visa'

La Comisión Europea ha emitido un informe en el que alerta de los riesgos que tiene la concesión del permiso de residencia en España a los extranjeros extracomunitarios que lo soliciten y cumplan una serie de requisitos, los conocidos como visados exprés o golden visa.

En el informe se identifican determinados riesgos que afectan a la seguridad, el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y la corrupción y concluye la falta de transparencia en la gestión de los programas y que la falta de cooperación entre los Estados miembros agravan aún más estos riesgos.

Considera que los controles que se realizan a los solicitantes de las golden visa no son suficientemente rigurosos en términos de seguridad y que no se utilizan los sistemas de información centralizados de la UE. Apunta además que se deben mejorar los controles para garantizar que no se persiga el blanqueo de capitales y que es necesario cerciorarse que los beneficiarios de estos permisos no se aprovechen para acogerse a normas fiscales privilegiadas. Asimismo, recuerda que los Estados miembros no intercambian información sobre los solicitantes ni sobre aquellos a los que se deniegan tales visas.

"Residir legalmente en la UE y en el espacio Schengen conlleva derechos y privilegios que no deben ser objeto de abuso. Los Estados miembros deben respetar y aplicar en todo momento los controles y contrapesos obligatorios existentes, de los que no deben quedar exentos los programas nacionales de residencia para inversores. No debe ponerse en peligro la labor que hemos realizado durante los últimos años en materia de aumento de la seguridad, refuerzo de nuestras fronteras y solución de las deficiencias de información. Supervisaremos el pleno cumplimiento del Derecho de la UE", ha asegurado el comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos.

Bruselas explica que los tres Estados de la Unión que cuentan con las condiciones menos estrictas son Bulgaria, Chipre y Malta. En ellos, según el informe, no existe ninguna obligación de residencia física para el individuo ni el requisito de tener otros vínculos reales con el país antes de obtener la nacionalidad.

Estos tres países no son los únicos que cuentan con este tipo de programa. En la actualidad, hay 20 Estados de la UE con programas similares: Chequia, Croacia, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Reino Unido.