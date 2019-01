Telefónica gana a Hacienda en un litigio de 206 millones

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha dado la razón a Telefónica en un pleito que la teleco española mantenía con Hacienda relativo al impuesto de Sociedades de los ejercicios 2008 a 2011. Las inspecciones fiscales sobre estos tres ejercicios se cerraron en 2015 con el levantamiento de actas de 206 millones de euros a la Agencia Tributaria, resolución que fue recurrida por la empresa y que el TEAC ha estimado parcialmente, tal y como señala Telefónica en un hecho relevante remitido esta mañana a la CNMV.

Como consecuencia del recurso, Telefónica señala que "dicha estimación parcial dará lugar a la devolución de impuestos satisfechos en exceso en dichos ejercicios", pero asegura que aún "no es posible cuantificar con exactitud el importe de dichas devoluciones" porque estas cantidades, intereses incluidos, serán fijadas en el momento de la ejecución de la sentencia. La decisión no es firme. Además, en el cierre de las inspecciones fiscales Telefónica recurrió dos aspectos de la sanción, firmando con Hacienda un acta en discoformidad, pero otros no, dado que firmó también actas en conformidad.

En cualquier caso, la sanción de 2015 no dio lugar a salida de caja, ya que, como explicó en su día la empresa, "los ajustes practicados por la inspección fueron compensados con bases imponibles negativas de ejercicios anteriores que la compañía tenía pendientes de utilizar". El impacto en cuenta de resultados de la sanción de 206 millones fue de 80 millones de euros, tal y como detalló la propia empresa en su memoria.

El litigio responde a la calificación de los "juros sobre el capital propio" (un tipo de remuneración del capital vía intereses) como dividendos, así como a los criterios de utilización de bases imponibles negativas, según dicha memoria.

Hacienda ya perdió en 2017 un litigio similar contra Arcelor por los citados juros, por lo que la empresa siderúrgica recibió 73 millones de euros. En este caso, Arcelor aplicaba a esta retribución la exención por doble imposición de dividendos de su filial brasileña, lo que dio lugar a la inspección sobre los ejercicios 2005 a 2008 y a una sanción con acta de disconformidad en 2012. Telefónica recordó en su memoria de 2017 este caso.