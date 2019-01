May presenta hoy su 'plan B' para el Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, presenta hoy ante el Parlamento su "plan B" para el Brexit, en un nuevo intento de sumar apoyos que permitan su aprobación este 29 de enero. May se había comprometido a presentar sus planes una vez que la Cámara de los Comunes rechazó de plano su acuerdo para una salida pactada de la UE.

La jefa del Gobierno expondrá a partir de las 16.30 horas en la Cámara de los Comunes las opciones que maneja Londres después de haber mantenido conversaciones con todos los partidos. Unas conversaciones que solamente han servido para constatar la abismal separación entre los laboristas y los partidos nacionalistas, por un lado, y el ala más euroescéptica de los tories.

May no tiene mayoría y necesita del respaldo de los diez diputados del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte para sacar adelante las leyes. El líder laborista, Jeremy Corbyn, se ha negado a negociar con May mientras el Ejecutivo no descarte un Brexit sin acuerdo, y numerosas voces, dentro y fuera de los laboristas, han exigido un segundo referéndum.

Los medios británicos destacan hoy que el Gobierno parece empeñado en defender su acuerdo, y podría intentar volver a llevarlo al Parlamento tras introducir cambios sobre la salvaguarda diseñada para evitar una frontera física entre las dos Irlandas, algo rechazado por los conservadores más euorescépticos y los aliados del Partido Democrático Unionista (DUP) norirlandés.

Éstos temen que dicha salvaguarda deje atado al Reino Unido a las estructuras del bloque europeo si no se renegocia un acuerdo comercial. Según la prensa, el nuevo plan de May consistiría en firmar con la República de Irlanda un tratado bilateral que permita eliminar la salvaguarda del acuerdo negociado con Bruselas. No obstante, hoy el ministro irlandés de Asuntos Exteriores ha descartado de plano entrar en negociaciones bilaterales.

Los renovados esfuerzos de May, en todo caso, pueden verse eventualmente alterados si prosperan los planes de dos grupos de diputados que buscan impedir un "salto al vacío" el 29 de marzo, es decir un "brexit" sin acuerdo por temor a las consecuencias para el país. Para conseguir sus objetivos, estos diputados estarían dispuestos a presentar enmiendas de cara a la votación del 29 de enero.

Uno de esos grupos, formado por el conservador Nick Boles y la laborista Yvette Cooper, busca impedir un Brexit sin acuerdo, algo sobre lo que la jefa del Gobierno se opone porque supondría retrasar la retirada británica, según el "Sunday Times".

El segundo grupo, a cargo del diputado proeuropeo Dominic Grieve, quiere ir más allá y suspender el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que el Reino Unido activó el 29 de marzo de 2017 al notificar a la UE su intención de salir del club de los 27, con el objetivo de parar el Brexit en un segundo referéndum. Ante la posibilidad de que los Comunes tengan cada vez más poder para dirigir el camino de la salida, el Gobierno expresó hoy su "profunda preocupación" por estos intentos.

"Cualquier intento de retirarle al Gobierno el poder de cumplir con las condiciones legales de una retirada ordenada en este momento de importancia histórica es extremadamente preocupante", puntualizó hoy una portavoz del número 10 de Downing Street. "Esta noticia debería servir para recordar a aquellos diputados que quieren cumplir con el Brexit', que necesitan votar por él, de otra manera hay peligro de que el Parlamento detenga el Brexit", agregó la portavoz, en clara referencia a los conservadores que rechazaron el acuerdo negociado por la primera ministra y están dispuestos a una salida de la UE sin pacto alguno