Parálisis en el laberinto interminable del Brexit

Londres no tendrá listo ningún tratado comercial con países terceros



Reino Unido no ha podido cerrar “ninguno” de los tratados comerciales con terceros países que se proponía tener listos para la fecha de salida de la UE, el próximo 29 de marzo, según reveló el viernes al Financial Times (FT) un funcionario familiarizado con un memorándum interno del Gobierno de Theresa May.

Hasta 40 acuerdos. El ministro británico de Comercio Internacional, Liam Fox, afirmó en 2017, poco después de que Londres activara el proceso de salida de la UE, que el Ejecutivo replicaría los 40 acuerdos comerciales que mantenía entonces el bloque comunitario con terceros países antes de la ruptura.