Pedro Clavería: “Muchos centros deportivos aún funcionan con papel y boli”

A tres pantallas y rodeado de raquetas, el director ejecutivo y cofundador de Playtomic, Pedro Clavería (Madrid, 1987), se ha propuesto que los usuarios de la aplicación que lanzó hace un año abandonen la pereza y practiquen más deporte. “Al final la mayoría de la gente que lo deja es porque no tiene un espacio o no encuentra a gente de su nivel con quien jugar”, señala desde una oficina de espacios abiertos y grandes cristaleras con vistas al Paseo de la Castellana (Madrid).

Playtomic permite reservar pistas de pádel, tenis o fútbol, aunque el objetivo es añadir más deportes, y encontrar otros jugadores. “Empezamos por el pádel, que es el segundo deporte más popular en España, igual que hizo Facebook, que comenzó en Harvard, o Amazon, que empezó vendiendo libros. No quiere decir que vayamos a quedarnos ahí, pero nos ayudó a tener un foco”, matiza Clavería, quien reconoce que el cine es su principal competidor. “Hasta ahora, era más sencillo comprar unas entradas que encontrar a alguien con quien jugar”.

Aunque siempre pensó que trabajaría para una multinacional, inconscientemente siempre ha emprendido. “Mi primera empresa la monté con nueve años. Era un lavado de perros a domicilio. Les robaba el champú a mis padres y con eso lavaba las mascotas de todo el barrio”, bromea el fundador de una compañía, que el año pasado facturó más de un millón de euros.

Más allá de la aplicación para aficionados al deporte, también comercializan una tecnología para digitalizar el sistema de reservas de los centros deportivos. Es una de sus líneas del modelo de negocio. La otra, una comisión por cada reserva que deben asumir las pistas. “Hay muchas instalaciones que aún funcionan con papel y boli, pero no puedes estar en Playtomic si ese es tu sistema, porque da muchos problemas: se producen duplicidades y no se puede reclamar a gente que reserva y luego no aparece”, señala el responsable de una aplicación que ya cuenta con más de 50.000 usuarios y 2.500 pistas en varios países de Europa.

“Al principio nos planteábamos la internacionalización de una manera proactiva, pero nos están llegando muchos clientes de fuera de manera orgánica. Bien, porque el centro quiere usar nuestra tecnología, o porque es el propio usuario el que pide que se incluyan”, comenta. El directivo también agradece que España sea un referente mundial gracias a los deportistas nacionales. “Rafa Nadal en tenis, la mejor liga de fútbol, la selección española, Paquito Navarro en pádel, en baloncesto también tenemos a los mejores... Es algo que es ajeno a nosotros, pero que nos viene muy bien, sobre todo de cara a inversores internacionales”, comenta desde su mesa, a pocos metros del Santiago Bernabéu.