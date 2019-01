Los precios universitarios son los más baratos desde el año 2013

Lejos quedan todavía las cifras medias que manejaban las tasas universitarias antes del inicio de la crisis económica. A pesar de ello, el curso académico 2018-2019 es ya el más barato desde el año 2013, tal y como recogen los últimos datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, publicados ayer. Por primera vez desde entonces, los precios públicos, tanto en grado como en másteres habilitantes y no habilitantes, bajan en su conjunto en relación al ejercicio anterior. Otros años, el abaratamiento solo ha llegado en algunos títulos, pero nunca en los tres. Así, el precio medio por crédito en grado pasa de los 18,02 euros en 2017-2018 a los 17,55 euros. En el máster habilitante, se baja de los 25,45 a los 23,65 euros, y en el no habilitante se pasa de los 33,92 a los 32,39 euros.

La diferencia puede parecer nimia. Sin embargo, hay que recordar que en los grados el estudiante está obligado a superar 60 créditos por año, que pasan a ser 240 en el caso de las titulaciones completas. Lo mismo sucede en el caso de los másteres, que pueden variar entre los 60 y los 120 créditos en función de la duración de los estudios. Con esto presente, y haciendo un recorrido por la serie histórica que parte del ejercicio 2013-2014, la diferencia económica entre el primer y el último año es significativa.

En lo relativo a los estudios de grado, el ahorro entre 2013-2014 y 2018-2019 es de 53 euros por año, lo que equivale a más de 200 euros por la titulación completa. En el máster habilitante, una acreditación necesaria para poder ejercer en carreras como Arquitectura, Psicología o la mayoría de ingenierías, la diferencia total es de 224 euros. Por último, en el máster no habilitante, un título que complementa el currículo pero que no es obligatorio, el ahorro asciende a los 434 euros.

Estos precios, no obstante, suponen una media en base al conjunto de tasas públicas para las universidades presenciales y no presenciales. A la hora de abordar el panorama de forma territorial la situación es muy diferente, y se observa que al igual que hay comunidades que han disminuido sus precios, hay otras que no han variado ni un ápice sus costes. Cataluña, Aragón, Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura, País Vasco y La Rioja son las regiones que mantienen la misma política de precios respecto a 2017-2018 en todas sus titulaciones.

En el resto de zonas los movimientos no son homogéneos. Galicia, por ejemplo, mantiene sus tasas por crédito tanto en grado como en máster, mientras que abarata el crédito en el máster habilitante en 13,14 euros. Cantabria, que no toca el grado, disminuye en 2,06 y 5,59 euros los créditos del máster habilitante y el máster. Baleares recorta precios en todas sus titulaciones, y Navarra abarata el grado y el máster habilitante en 1 y 2 céntimos, respectivamente. A estas cifras hay que restarles, además, las ayudas que cada comunidad autónoma aporta para facilitar el acceso a los estudiantes universitarios a aquellas personas que cumplan los requisitos que establezcan en sus políticas.