El Tesoro espera una reducción del 40% de los fondos de financiación a las comunidades autónomas

Un día después de que que el Gobierno presentara los presupuesto, el Tesoro ha desgranado los detalles sobre la estrategia de financiación para 2019. En la rueda de prensa celebrada hoy, el secretario de general del Tesoro, Carlos San Basilio, ha señalado que prevé una reducción del 40% de los fondos destinados a los diferentes mecanismos de financiación pasando de los 15.000 millones de 2018 a los 9.000 millones que prevén para este ejercicio.

Esta caída obedece a tres factores: la caída del déficit de las comunidades, los menores vencimientos a los que tienen que hacer frente y a la salida al mercado de algunas regiones, siguiendo así los pasos de Andalucía y Baleares, las dos primeras regiones acogidas al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que han regresado al mercado de capitales. El Tesoro confía en que Andalucía, que colocó 600 millones en 2018, y Balares que vendió 500 millones, podrían repetir la experiencia con importes aún mayores.

San Basilio ha afirmado que existen otras candidatas a seguir los pasos de Andalucía y Baleares. No obstante, ha señalado que para acudir al mercado además de cumplir con las condiciones rating y objetivos de estabilidad, deberían haber presentado antes del 30 de noviembre un Plan Plurianual de Endeudamiento (PPE) antes del 30 de noviembre. No obstante, ha asegurado que si alguna comunidad no lo hecho "a lo mejor se podría poner en marcha un mecanismo adicional para que lo hagan".

El secretario del Tesoro ha remarco que espera que a lo largo de los próximos meses el Tesoro continúa rebajado sus necesidades de financiación, el coste de la deuda y dar un paso más en la diversificación de la base inversora, donde tenedores extranjeros juegan un papel destacado. Para 2019 cifra en 35.000 millones las emisiones netas, una estimación que califica de conservadora. De hecho, San Basilio espera repetir la experiencia de este año y que al cierre del ejercicio las emisiones netas se sitúen por debajo de esta barrera.