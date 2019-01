Por qué una diferencia de 100 votos puede marcar el Brexit tras la casi segura derrota de May

Theresa May se enfrenta esta tarde noche a una votación clave en el Parlamento británico que, según apuntan todos los analistas, tiene casi seguro perdida. La primera ministra lleva a la Cámara de los Comunes el plan que pactó con Bruselas para llevar a cabo un Brexit ordenado, pero la oposición no solo de quienes son contrarios a abandonar la UE, sino también de conservadores que quieren más garantías por parte de Bruselas, hace muy probable la victoria del no. La clave estará en el margen de la derrota: por debajo de 100 votos permitiría a la primera ministra mantener la compostura y recuperar el acuerdo, con algunas modificaciones; por encima, el acuerdo se daría definitivamente por enterrado y cualquier posibilidad sobre la marcha de Reino Unido del club europeo estaría abierta.

La votación se prevé a partir de las 19 horas de Londres (a partir de las 20 horas en Madrid). A esa hora, May dará su discurso final, previo a la votación de enmiendas y se espera que la votación definitiva sea aproximadamente a las 20.30 (21.30 hora española). Los resultados no se conocerán, previsiblemente, hasta las 22 o 23 hora española.

Al menos 70 diputados del propio partido conservador y de su aliado el Partido Unionista han declarado hasta ahora que votarán en contra del acuerdo. Según cálculos de Bloomberg, esos 70 votos de conservadores en contra supondrán, dando por hecho que la oposición votará en contra, una diferencia de al menos 150 votos contrarios a May, y supondría la mayor derrota parlamentaria de un primer ministro británico en un siglo.

Cabe la posibilidad de que algunos diputados laboristas o conservadores se abstengan. Y ahí es donde comienzan las especulaciones. Porque los analistas han fijado en los 100 votos de diferencia como la línea que puede marcar el futuro del Brexit, y por tanto la evolución de la libra. Porque si el plan fuera tumbado con un margen de 100 votos (o menos) los expertos verían posibilidad de que se recupere el acuerdo, con algunas concesiones por parte de la UE, previa negociación. De hecho, Bruselas estudia fórmulas políticas y jurídicas para acordar un posible retraso del Brexit, según publica hoy El País, a pesar de que May insiste en público que no pedirá esa prórroga.

La libra vive este martes una sesión de elevada volatilidad. Si la sesión arrancó con subidas de un 0,4% frente al dólar, a mediodía está prácticamente plana. Desde Credit Agricole consideran que si May pierde por menos de 100 votos "podría suponer una mayor consolidación de la libra frente al dólar", según recoge Bloomberg. Sin embargo, si la derrota supera los 100 votos, la moneda británica bajaría hasta 1,25 dólares.

Otras firmas de análisis como Mizuho Bank y Danske también señalan los 100 votos como la diferencia de votos que podría impulsar (o hundir aún más) a la moneda británica.

El Parlamento cuenta en la actualidad con 650 diputados: el partido Conservador tiene 318 y su aliado el Unionista democrático 10. El Partido laborista, que en principio votará en contra, tiene 262, igual que el Partido nacional Escocés (35). El resto son formaciones minoritarias con menos diputados.