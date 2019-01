El Gobierno de May baraja medidas para prevenir un Brexit sin acuerdo

El Gobierno británico estaría manejando varias opciones para evitar un Brexit sin acuerdo, ante la negativa de Bruselas a reabrir la negociación con Londres y teniendo en cuenta el probable rechazo de la Cámara de los Comunes al acuerdo firmado por May. Una de las opciones que estaría sobre la mesa es la extensión del artículo 50, es decir, pactar con la Unión Europea una prórroga en el divorcio para evitar el caos.

Según el diario euroescéptico Daily Telegraph, representantes del Ejecutivo de Londres han hecho gestiones diplomáticas para analizar la posible extensión del artículo 50 del Tratado de Lisboa, cuya activación dio inicio a los dos años de negociaciones para la salida del Reino Unido del bloque. May ha dicho hasta ahora que no se plantea pedir una extensión del artículo 50, pero la situación podría cambiar según lo que suceda la semana próxima. El ministro para el Brexit ha declarado hoy que "es firme intención del Gobierno no extender el artículo 50".

El ministro de asuntos exteriores alemán Heiko Mass, preguntado al respecto en una visita oficial a Dublín, afirmó que la prórroga "no es en lo que nos tenemos que fijar en estos momentos". El titular de exteirores irlandés, por su parte, apuntó que "si eso sucede, no nos interpodremos en el camino".

En paralelo, un grupo de diputados británicos intentará dificultar el Brexit duro con con una enmienda al proyecto de ley de finanzas, que vota hoy el Parlamento. Ha sido presentada por por la laborista Yvette Cooper y la conservadora Nicky Morgan, y cuenta con apoyo de parlamentarios de varios partidos. La enmienda establece que el Gobierno necesitaría permiso parlamentario para modificar la normativa fiscal en caso de ruptura sin acuerdo, entorpeciendo de este modo los planes de May.

Aunque desde el Tesoro británico se considera que la medida solo entorpecería la gestión del llamado Brexit duro (el ), desde la oposición a May se contempla esta medida como una vía para señalar la falta de consenso sobre una ruptura sin acuerdo. La premier podría verse obligada a apoyarla para evitar otra derrota parlamentaria más. May recibirá hoy en su residencia oficial de Downing Street a un grupo de más de 200 diputados que le enviaron una carta pidiéndole que descarte un "brexit" duro.

Además, la jefa del Ejecutivo agasajó anoche, y lo volverá a hacer mañana, a sus colegas conservadores y sus socios del Partido Democrático Unionista (DUP) de Irlanda del Norte, en otro intento de persuadirles de que apoyen el acuerdo de salida que ha consensuado con Bruselas.