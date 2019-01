Cathay Airways vende por error billetes de 14.000 euros a 600 euros

Todos los ojos están puestos en qué decidirá hacer Cathay Pacific Airways tras vender billetes aparentemente por error a solo una pequeña parte de sus precios. La mayor aerolínea internacional de Asia vendió billetes de clase business de Vietnam a Canadá y Estados Unidos a precios de clase turista a principios de esta semana, según pusieron de manifiesto varios bloggers. Las tarifas de ida y vuelta en la cabina premium de Da Nang (Vietnam) a Nueva York se vendían desde 675 dólares (algo menos de 600 euros) para viajar en agosto, según desveló Gary Leff, un blogger de viajes y programas de fidelidad, en View from the Wing. Viajar desde Hanoi a Vancouver y volver en una mezcla de clase business y primera clase salía a menos de 1,000 dólares, según un post del medio One Mile at a Time.

Aunque Cathay no dijo de inmediato si respetaría las reservas, el error se suma a otros problemas de la aerolínea de Hong Kong, que está luchando por cambiar su suerte mientras la competencia se intensifica desde las aerolíneas chinas y económicas. El problema de los precios se produjo tras un sofisticado pirateo en los sistemas informáticos de Cathay el año pasado que dejó al descubierto la información privada de 9,4 millones de pasajeros en la mayor violación de datos de una aerolínea en el mundo.

Cathay está al tanto del problema de los precios y dará más detalles más adelante, dijo una portavoz de la aerolínea por teléfono. Con los precios normales, un billete de ida y vuelta en clase business a Nueva York desde Da Nang (Vietnam) cuesta alrededor de 16,000 dólares (unos 15.000 euros) para viajar en julio y septiembre, según las consultas realizadas en el sitio web de Cathay. Los precios de viajes para agosto como el que costó 675 dólares no estaban disponibles en el sitio web.

Otras aerolíneas han cometido errores de precios similares en el pasado. Singapore Airlines en 2014 y Hong Kong Airlines el año pasado repetaron billetes de clase business que se vendieron por error a tarifas de clase turista. Ambas compañías no revelaron cuántas personas compraron los boletos más baratos.

Cathay vendió billetes a Estados Unidos y otros destinos desde Vietnam en una oferta promocional que finalizó el 31 de diciembre, según su sitio web. Los billetes de clase business de ida y vuelta a Los Ángeles se vendieron desde 2.940 dólares.