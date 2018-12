El Gobierno prorrogará hasta 2021 la privatización de Bankia

El Gobierno aprobará mañana en el Consejo de Ministros prorrogar dos años más, hasta finales de 2021, el plazo para que el Estado privatice Bankia, según asegura Efe en base a fuentes gubernamentales.

La situación actual de los mercados ha motivado que el Gobierno opte por una prórroga de dos años más, al igual que hizo el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy a finales de 2016.

En 2012 España decidió sacar adelante una ley en la que se comprometía a vender íntegramente las acciones suscritas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en las entidades rescatadas en un plazo no superior a cinco años desde la fecha de suscripción.

Esto suponía que el Estado debía salir del accionariado de Bankia en 2017. Sin embargo, se trataba de compromisos acordados por el propio Gobierno de Rajoy y no con el resto de socios de la UE, plasmados únicamente en una ley nacional susceptible de ser modificada o derogada por otra norma de igual rango o posterior.



Por eso a finales de 2016 el Gobierno sacó adelante un real decreto ley que ampliaba de cinco a siete años el plazo para privatizar Bankia y sentó las bases para que con un mero acuerdo del Consejo de Ministros se pudiera volver a dar una prórroga.



El grupo BFA-Bankia recibió una inyección de 22.424 millones, de los que 10.620 millones fueron a parar a Bankia -la filial cotizada- antes de absorber Banco Mare Nostrum (BMN), que había obtenido a su vez 1.645 millones.



Hace justo un mes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insistió en que la prioridad de su Ejecutivo es recuperar el dinero invertido en el rescate de Bankia, algo que, de momento, no es posible por la baja cotización bursátil de la entidad.



Una idea con la que coincide el propio presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, quien ha dicho que en un año como el actual en el que "las acciones de la banca están cayendo en Europa un 25 %, no parece el momento más adecuado para la privatización de Bankia".

La entidad cotizada ha devuelto 2.864 millones de las ayudas: 1.304 millones cuando el Estado vendió una participación del 7,5 %; 818 millones más con una segunda y última colocación de un 7 % adicional; y el resto con el pago de dividendos. En lo que va de 2018 Bankia retrocede un 31,86 %, hasta 2,63 euros por acción, con lo que su capitalización es de 8.131 millones.