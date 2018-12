Socimis y sicavs al alcance del pequeño inversor

Sergio Puente, de XTB, destaca la posibilidad que las socimis dan al pequeño inversor en cuanto a depositar sus ahorros en opciones diferentes en la actividad inmobiliaria: “Puedes acceder al mercado del alquiler sin necesidad de invertir cientos de miles de euros [para adquirir una vivienda, por ejemplo]. Su principal recomendación para 2019 es Merlin Properties.

Para elegir bien dentro del abanico que ofrece este sector en la Bolsa española, Luis Benguerel, de Anattea Gestión, explica que hay que filtrar por el tipo de negocio. “Buscaría sobre todo parkings y geriátricos que ofrecieran rentabilidades anuales de entre el 5% y 8% por su actividad, no por el precio del terreno. Si no llega ahí, no será una buena inversión”, afirma.

Las socimis están obligadas a repartir al menos el 80% de los beneficios generados en dividendos, además del 50% de las ganancias derivadas de la transmisión de inmuebles, lo cual es un atractivo añadido para el inversor.

"Buscaría socimis con rentabilidad en el negocio

de al menos el 5%", recomienda Luis Benguerel (Anattea)