Los trabajadores pierden 17 minutos al mes por absentismo pero trabajan 45 minutos de más sin cobrar

El absentismo real supone una pérdida media de 16,8 minutos mensuales por persona, mientras que las horas extras no pagadas representan 45 minutos al mes, de lo que se desprende que la empresa debe a cada trabajador una media de 28 minutos al mes, según el estudio 'El absentismo laboral' realizado por la federación de servicios a la ciudadanía de CC OO.

Para el sindicato, "el absentismo real es un problema residual que no tiene la envergadura que los empresarios intentan denunciar". En concreto, en comparación con la Unión Europea, España es el quinto país con menos absentismo por enfermedad.

El 73% de los españoles afirmó no haber faltado "ni un día" por motivos de salud a su puesto de trabajo en el último año, frente al 55% que representa la media de la Unión Europea.

Sin embargo, el 38% de los españoles considera que su salud se ve afectada negativamente por su trabajo, el tercer porcentaje más alto de Europa. Esta cifra, según el estudio, ha aumentado casi 10 puntos en los últimos años.

"Se puede deducir que un deterioro de los efectos del trabajo en la salud, junto con un menor grado de absentismo por enfermedad, indica que los españoles fuerzan su asistencia al puesto de trabajo por la presión que sienten ante la inestabilidad del empleo", ha añadido.

El estudio también destaca la controversia que existe respecto al fraude en las bajas. En esta línea, apunta que muchas ocasiones se ha afirmado que el 40% de las bajas por incapacidad temporal se han producido de manera fraudulenta con la intención de recortar prestaciones, dato tiene en cuenta tanto la extinción de la incapacidad temporal como el número de controles efectuados.

No obstante, para obtener un dato que aproxime el porcentaje de bajas por incapacidad temporal fraudulentas, hay que dividir el número de personas trabajadoras a las que se les ha extinguido la prestación por el total de personas con incapacidad temporal. Así, la cifra se situaría en el 4%, lejos del 40% que se utiliza como dato del alto fraude en el sistema de bajas por incapacidad temporal.

Por otro lado, los datos del coste laboral de los últimos años demuestran que entre 2008 y 2017 el coste que han afrontado las empresas por incapacidad temporal se ha recortado en un 11,4%, frente al incremento del 4,7% del coste laboral total. Al inicio de la crisis, en 2008, el coste por incapacidad temporal representaba el 0,6%, mientras que en 2017 se redujo casi al 0,6% del coste laboral total.

Al analizar el absentismo en el sentido amplio, es decir las horas no trabajadas y pagadas respecto a las horas pactadas, la tasa de absentismo se sitúa en el 14,1%. No obstante, CC.OO. ha puesto de relieve que el 68,5% de las horas no trabajadas y pagadas corresponden a vacaciones y días festivos.

Así, de las 21,1 horas no trabajadas y pagadas al mes, 7,6 horas corresponden a vacaciones, 6,8 horas a días festivos, 4,8 horas a incapacidad temporal, 0,9 a horas no trabajadas por maternidad, 0,45 a horas por permisos remunerados, 0,1 son horas no trabajadas por razones técnicas o económicas y 0,08 pertenecen a horas no trabajadas por compensación de horas extras.

Según CC OO, si no se consideran estas causas como absentismo, ya que están recogidas en derechos regulados, quedarían 0,28 horas mensuales que corresponden a 'otros motivos'. Según las horas pactadas (149,6) y teniendo en cuenta estas horas no trabajadas y remuneradas, el absentismo "estricto", según el sindicato, sería del 0,18%, lejos del 14,1%.