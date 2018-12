Las ciudades españolas declaran la guerra al coche privado

Paloma García Moreno

Culo veo, culo quiero. Es como si ninguna ciudad española quisiera descolgarse de las nuevas tendencias. Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Murcia o Palma de Mallorca son algunas de las ciudades que han empezado a tomarse en serio la contaminación, aunque no la sufran. Cada una a su manera está implantando medidas para reducirla.

Tanto en Madrid Central, desde el 1 de noviembre, como en Barcelona, a partir de 2020, la restricción afecta a los coches sin etiqueta de la DGT, es decir, los de gasolina matriculados antes de enero del año 2000 y los diésel matriculados antes de enero de 2006, que no podrán circular ni aparcar en el centro de la ciudad.

Solo los etiquetados Eco o Cero no tendrán ninguna restricción. El resto de vehículos con etiqueta B y C solo podrán entrar al centro de la ciudad para estacionar en un parking público o privado. Las áreas limitadas en Madrid se circunscriben a la M-30 y en la Ciudad Condal, al perímetro interior de las rondas de Barcelona, donde aún no se ha activado el protocolo de contaminación.

Pero no son las únicas que se están blindando a los coches contaminantes. Valencia también tiene intención de peatonalizar el centro. En esta ciudad se ha activado el protocolo anticontaminación una sola vez, pero no por las emisiones, porque en las ciudades con mar estas se dispersan con la brisa, sino por los efectos de la quema de la paja del arroz procedente de La Albufera.

En Mallorca, donde el turismo tira mucho de los coches de alquiler, en 2030 todos tendrán que ser eléctricos y desde 2020, todos los rent a car tendrán que aumentar un 10% su flota de ecológicos. Formentera, por su parte, ha limitado la entrada a la isla de vehículos y motos contaminantes. Además, el Gobierno de Baleares prohibirá la entrada de los diésel en 2020.

Aunque es cierto que no se pueden comparar las dimensiones, Pontevedra lleva 20 años aplicando medidas para contener el tráfico privado. Sin multas ni radares ni apenas víctimas mortales, en esta urbe se ha conseguido que solo tres de cada diez habitantes realice sus desplazamientos en coche.