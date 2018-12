El Gobierno fuerza una prórroga de Almaraz por 10 años o su cierre

Endesa, Iberdrola y Naturgy tienen de plazo hasta el 31 de marzo para solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica la renovación del permiso de explotación de la nuclear Almaraz I. De optar por esta vía, el plazo que deben solicitar es de 10 años.

Otra cuestión es que después, previo informe del CSN, el ministerio lo acepte o se atenga a la norma de no prorrogarla más allá del fin la vida útil de 40 años, que fija el fabricante, y se cumple en 2023.

Si las empresas no llegan a un acuerdo para solicitar dicha prórroga antes del 31 de marzo, para lo que es necesario unanimidad, no pasará nada, pues su permiso decenal no expira hasta 2020. Sin embargo, el Gobierno les exigirá que soliciten el distimiento un año antes del cese de la actividad de la planta (en junio de ese año). Para ello también será necesario el consenso de los socios.

Si no comunican su decisión negativa, las eléctricas incurrirán en responsabilidad patrimonial a partes iguales. En el caso de la parada unilateral de la central Garoña, Endesa e Iberdrola pagaron una multa de 18 millones de euros.