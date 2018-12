May se reunirá con líderes europeos tras retrasar la votación para el Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, prevé visitar esta semana varias capital europeas para tratar de reabrir el diálogo sobre el acuerdo del Brexit, según ha anunciado Downing Street, su despacho oficial. Está previsto que May se desplace a Bruselas antes de la cumbre europea que arranca este jueves con el objetivo de obtener más garantías sobre la solución de emergencia para evitar la vuelta a la frontera dura en Irlanda del Norte. La ofensiva diplomática de May se produce un día después de que la primera minsitra haya decidido aplazar la votación que estaba prevista este martes en el Parlamento sobre el Brexit ante la falta de apoyos parlamentarios.

La jefa de Gobierno conservadora iniciará este martes serie de visitas por el continente. Comenzará en La Haya, donde prevé reunirse con el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, y se trasladará después a Berlín para encontrarse con la canciller alemana, Angela Merkel.

En paralelo, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk ha convocado para este jueves una reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE sin May con el objetivo de encontrar modos para "facilitar" que Reino Unido pueda ratificar el acuerdo del Brexit. Sin emabrgo, Tusk ha descartado que se vaya a hablar de modificaciones al acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas. "He decidido convocar un Consejo Europeo sobre el Brexit el jueves. No renegociaremos el acuerdo, incluyendo el 'backstop' (la solución de emergencia para la frontera de Irlanda), pero estamos preparados para discutir cómo facilitar la ratificación por parte de Reino Unido", ha informado el polaco en la red social Twitter.

La primera ministra británica podría verse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, por separado este miércoles o el jueves a primera hora o de forma conjunta, aunque lo "más probable" es que el encuentro tenga lugar este mismo martes en Bruselas, según han informado a Europa Press varias fuentes europeas.

"Durante los próximos días, (la primera ministra) visitará a sus homólogos en otros Estados miembros para dialogar sobre las preocupaciones que el Parlamento ha expresado", señaló una portavoz de Downing Street, según recoge Efe.

May dijo este lunes en la Cámara de los Comunes que pedirá a la Unión Europea (UE) "garantías adicionales" sobre el mecanismo de salvaguarda diseñado para evitar una frontera en Irlanda del Norte tras el Brexit.

También desde la Comisión Europea se ha rechazado esta mañana la opción de reabrir la negociación del Acuerdo de Retirada. "Nuestra posición sigue siendo que no renegociaremos el acuerdo que está sobre la mesa", ha asegurado en rueda de prensa la portavoz comunitaria, Mina Andreeva, insistiendo en que "el único acuerdo posible" es el ya negociado. "Queremos evitar una ruptura brusca. Por lo tanto, de lo que nosotros dependa, vamos a seguir estando dispuestos a ver cuál es el problema y como se pueden resolver", ha explicado el ministro de Exteriores, Josep Borrell

La mandataria conservadora no tiene una mayoría parlamentaria para respaldar el acuerdo al que ha llegado con Bruselas, pero confía en aumentar los apoyos al texto si logra nuevas concesiones de la UE sobre ese mecanismo de seguridad.

Los conservadores más euroescépticos consideran que el mecanismo puede obligar al Renio Unido a seguir ligado a las estructuras de la EU durante años.

El pasado fin de semana, May ya mantuvo contactos con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, el de la Comisión, Jean-Claude Juncker, así como con la canciller alemana, Angela Merkel y el primer ministro irlandés, Leo Varadkar.

El próximo jueves, la primera ministra británica tiene previsto asimismo participar en la cumbre de líderes comunitarios en Bruselas.