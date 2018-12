Verdades de inversión incuestionables

Los cambios llegarán desde distintos ángulos y afectarán a diferentes cuestiones.

Mercados

Si nos centramos en las transformaciones que pueden sufrir los mercados, hay que destacar los previsibles cambios en los patrones de financiación, disminuyendo el papel hasta ahora ejercido por los bancos para dar paso a la irrupción de nuevas formas de financiación, desde la expansión del mercado de bonos corporativos, a alternativas como los préstamos peer-to-peer y el crowdfunding.

Además hay que tener en cuenta que el fin del QE y la consiguiente venta de activos por parte de los bancos centrales, devolverá al mercado gran cantidad de bonos estatales y corporativos que “deberían ser bienvenidos dada la escasez actual de activos supuestamente seguros y con cada vez más ahorradores jubilados que buscan inversiones que puedan ofrecer una mayor seguridad financiera”.

Tecnologías

Otra fuerza disruptiva tiene que ver con el poder de las tecnologías para, por un lado, transformar los modelos de negocio ya existentes y, al mismo tiempo, desplazar los tipos de empleo tradicionales para dejar paso a aquellos puestos de trabajo relacionados con la robótica y la inteligencia artificial.

La tecnología puede traer una mayor eficiencia en la producción, pero también puede aumentar el desplazamiento en el mercado laboral a medida que los empleos tradicionales se vuelven obsoletos. El mayor uso de la robótica y la inteligencia artificial afectará a una amplia gama de profesiones. Esto puede empeorar los problemas de desigualdad y potencialmente traer un trastorno político aún mayor.

Medio ambiente

También hay que destacar la importancia de la disrupción ambiental, con las crecientes tensiones entre la economía real y el medio ambiente, y el cambio climático en particular, acechando. El desafío ahora es tomar medidas correctoras rápidamente para evitar que los daños ambientales no controlados tengan graves consecuencias económicas y sociales. Sin embargo no es fácil, y si bien la inacción implica riesgos significativos a largo plazo, los pasos a dar no van a estar exentos de repercusiones negativas.

Gobiernos y política

Las consecuencias políticas no van a ser desdeñables. Se prevé que el panorama económico descrito socave las finanzas públicas, dado que el envejecimiento de la población hará aumentar el gasto en pensiones y la demanda de atención médica. La capacidad de los distintos gobiernos para satisfacer las expectativas de los votantes, será un desafío cada vez más complicado, y puede alimentar más disturbios populistas.

Precisamente esa mayor presión a las arcas públicas conllevará que los ciudadanos tendrán que asumir una mayor responsabilidad individual para financiar sus años de retiro y la atención médica que requieran.

Al mismo tiempo, cabe esperar un auge del populismo y de políticas que busquen atenuar el impacto de la globalización a través de restricciones al comercio, la inmigración y los flujos de capital.