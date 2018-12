Argentina empieza a respirar y rebaja la mayor tasa de interés del mundo

Argentina ha anunciado nuevos lineamientos económicos. El Banco Central de Argentina (BCRA) ha eliminado este miércoles el piso de tipo de interés del 60% -el más alto del mundo- que había fijado en agosto para controlar la devaluación del peso argentino.

El BCRA ha modificado esta medida -que también tenía el objetivo de frenar la alta inflación que atraviesa el país austral- debido a que en octubre y noviembre "sobre cumplió el objetivo de base monetaria". Los promedios mensuales de base monetaria en ambos meses fueron $19 y $15 mil millones menores, respectivamente, a la meta de $1.271 mil millones.

El organismo argentino ha argumentado que las expectativas de inflación comienzan a mostrar señales de desaceleración y ha destacado que el promedio de expectativas de inflación para los próximos 12 meses fue en noviembre del 29%, 3,1% menor al de octubre y 4,4% menor al realizado en agosto. La inflación entre enero y noviembre de 2018 fue del 45,9%, según el BCRA.

Esta pequeña mejora también explica la otra reforma que ha realizado el BCRA: bajar del 3% al 2% mensual el esquema de banda cambiaria para que flote el precio del dólar, que este miércoles sube un 1,6% y llega a venderse a 37,95 pesos.

El BCRA también ha recordado que si el tipo de cambio se ubicara por encima de la zona de no intervención, es decir, el esquema de banda cambiaria, la meta de base monetaria se reducirá con las ventas de dólares realizadas mediante licitaciones del BCRA.

"Con el objetivo de maximizar el impacto sobre la liquidez, dichas licitaciones serán de hasta 150 millones de dólares diarios, el máximo contemplado en el esquema monetario", ha remarcado el BCRA.

El Comité de Política Monetaria del BCRA, presidido por el Gobernador, Guido Sandleris, ha definido los limites de no intervención cambiaria para el primer trimestre del próximo año. Mientras el valor de un dolar no sea menor a los 37,11 pesos o mayor a los 48,03 la institución no intervendrá.