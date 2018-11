Un Brexit sin acuerdo restará hasta el 11% del PIB británico en un plazo de 15 años

La economía británica será hasta un 10,7% menor dentro de 15 años si el Reino Unido rompe con la UE sin acuerdo previo, según un análisis realizado por el Ejecutivo de Theresa May presentado públicamente hoy. El escenario más negativo posible sería un Brexit sin acuerdo y con cero inmigración europea: en ese caso el impacto de la ruptura sería de un 8% del PIB a un 10,7%. En este mismo escenario, mantener los flujos migratorios reduciría el impacto a un rango del 6,3% al 9% del PIB.

El Gobierno ha trazado estos análisis comparando los distintos escenarios del Brexit con la hipótesis de que el Reino Unido permanezca en la UE. En todos los casos la ruptura repercute negativamente en la economía, impacto que se agrava si se cierra en grifo migratorio.

El estudio ha estimado un impacto del acuerdo pactado por la primera ministra, Theresa May, y la Unión Europea. Aunque no pude analizar el impacto definitivo dado que no se negociarán nuevos tratados comerciales, el Gobierno ha estimado un impacto del 3,9% (con cero inmigrantes europeos) o el 2,1% en caso de mantener las entradas de trabajadores. El estudio, elaborado por los ministerios del Tesoro, Empresa y para la salida de la Unión Europea (UE), afirma que la economía se resentirá en todos los escenarios posibles del "brexit", que se ejecutará oficialmente el próximo 29 de marzo.

El Gobierno publica este análisis cuando trata de convencer al Parlamento y a la opinión pública sobre los beneficios del pacto del "brexit" que ha negociado con Bruselas, que será sometido a votación en la Cámara de los Comunes el próximo 11 de diciembre. Con todo, el Ejecutivo ha incluido en el estudio el impacto que se derivaría de la propuesta inicial de May que rechazó la Unión Europea, y que rebajaba el impacto negativo a un 0,6% del PIB (2,5% si se cierra el grifo migratorio).

En terminos per capita, el impacto de un Brexit sin acuerdo será de unos 3.300 euros por ciudadano, un total de 225.000 millones de euros en el citado plazo de 15 años. Las áreas más afectadas sería noreste de Inglaterra, el área con menor renta del país, de carácter industrial y que votó mayoritariamente a favor del Brexit.