El máximo tribunal de la UE dictaminará si Reino Unido pueda revocar el Brexit unilateralmente

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está examinando bajo el procedimiento acelerado la consulta prejudicial presentada por un tribunal escocés sobre la reversibilidad del artículo 50 del Tratado de la UE, por el que Reino Unido pasará a ser automáticamente un país tercero a finales de marzo de 2019.

Los abogados de un grupo de políticos escoceses quieren que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) para interpretar si Gran Bretaña pueden revocar su notificación de retirada de la UE de conformidad con el artículo 50 del Reglamento (CE) del Tratado de Lisboa sin el acuerdo de los otros 27 Estados.

Se espera que Gran Bretaña salga del mayor bloque comercial del mundo en 29 de marzo, pero sigue sin estar claro si el borrador del acuerdo de divorcio acordado de Theresa May acordado con la UE Primer Ministro británico el domingo será aprobada por el parlamento el 11 de diciembre.

Aidan O'Neill, abogado de un grupo de parlamentarios escoceses, dijo que la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea de la La Unión Europea argumentó que sólo se podía hacer con la acuerdo unánime de los otros 27 Estados de la UE. El gobierno británico ha luchado para detener este proceso diciendo que es hipotético e irrelevante porque los ministros no tienen intención de revertir a Brexit. May tiene también descartó sistemáticamente un segundo referéndum, según recoge Reuters.

"El caso de los peticionarios es que es fundamental para la tratados y valores de la Unión Europea que un estado miembro puede revocar una notificación de desistimiento de la Unión Europea sin acuerdo de todos los demás estados del consejo", dijo O'Neill.

O'Neill le dijo a la corte que los que están detrás del caso necesitan saber cuáles eran sus opciones antes de las inminentes votaciones legislativas. May ha advertido si su acuerdo no es aprobado por los legisladores del Reino Unido, Gran Bretaña podría irse sin un acuerdo o que no podría haber Brexit en absoluto.

Si el TJCE concluye que Gran Bretaña puede dar marcha atrás unilateralmente Brexit, podría dar a los legisladores británicos una tercera opción viable. El artículo 50 establece que si un Estado decide retirarse, tiene dos años para acordar un acuerdo de salida con los 27 Estados miembros restantes de la UE miembros, aunque este proceso puede extenderse. No se menciona si un Estado puede cambiar de opinión. Ningún otro Estado miembro ha abandonado nunca el bloque de 60 años.