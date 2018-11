Tencent Music sondeará el mercado mundial de OPV

La oferta pública de venta de Tencent Music servirá para sondear los mercados globales de OPV. La respuesta de China a Spotify podría continuar con una salida a Bolsa de 2.000 millones de dólares (1.800 millones de euros) en Nueva York en diciembre, según varios artículos de medios de comunicación que citan fuentes cercanas al acuerdo.

Es una mala época del año para vender nuevas acciones y Tencent ya rectificó sus planes una vez. Un trato moderado confirmará los temores de que la ventana para salidas importantes se esté cerrando rápidamente.

La liquidación de acciones a nivel mundial ya ha afectado al plan de Tencent de deshacerse de su rama de streaming, de la que es dueño mayoritario, y que a su vez es la dueña de la aplicación QQ Music. En mayo, el titán de los juegos y las redes sociales, de 312.000 millones de euros, esperaba recaudar hasta 3.500 millones de euros en un acuerdo que habría valorado Tencent Music Entertainment Group en 25.000 millones de dólares (22.000 millones de euros), según dijeron fuentes cercanas a la publicación International Financial Review, de Refinitiv. La compañía china retrasó su plan para salir a Bolsa en octubre después de reducir a la mitad el tamaño de la oferta.

Los grandes inversores de Estados Unidos prefieren evitar las grandes operaciones en el período festivo. Solo tres empresas han salido a Bolsa en diciembre con operaciones de más de 1.000 millones de dólares en la última década, según muestran los datos de Refinitiv. Tencent sentaría un precedente: el Financial Times dice que las acciones de la unidad de música comenzarán a cotizar el 12 de diciembre, más tarde que cualquiera de los tres lanzamientos mencionados. En todo caso, el FT dice que la decisión definitiva se tomará tras la cumbre del G20, que se celebra este viernes y sábado.

Otras empresas tecnológicas chinas que se apresuran a salir al mercado han tenido que bajar las valoraciones. El portal de crianza Babytree, apoyado por Alibaba, acaba de poner el precio de su debut en Hong Kong en la parte inferior del rango de la oferta, que lo valora en 1.500 millones de dólares (1.300 millones de euros), en comparación con los 2.000 millones de dólares (1.800 millones de euros) que esperaba a principios de este año.Del mismo modo, la agencia de viajes en línea Tongcheng-Elong, que cuenta con Tencent como su principal accionista, fijó la valoración de su oferta pública de venta casi un 30% más baja que en la ronda de financiación de mayo.

No parece que el riesgo de ejecución valga la pena. No es obvio que Tencent Music necesite fondos nuevos: la unidad ya es rentable y tenía aproximadamente 9.500 millones de yuanes (1.200 millones de euros) en efectivo en junio, según el folleto de la OPV. Cualquier cosa que no sea una operación fuerte y convincente antes de Año Nuevo señalará un año sombrío por delante para otros que esperan para darle al play.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías