Los empresarios eligen a Garamendi presidente de CEOE por aclamación

"El balance de estos años es razonablemente correcto, más internamente que externo". Con estas palabras ha evaluado hoy el presidente saliente de CEOE, Juan Rosell, su gestión de los últimos ocho años al frente de la gran patronal española. Así, más satisfecho de la reestructuración de esta organización que de su actividad institucional, Rosell, deseó "muchos éxitos" a su sustituto, Antonio Garamendi, que ha sido elegido esta mañana presidente de la CEOE por aclamación, sin ningún tipo de votación, ya que era el único candidato.

Rosell, en su último discurso ante la Asamblea Electoral de CEOE que se celebra hoy en Madrid, ha explicado que sus ocho años de mandato "no han sido fáciles porque la organización venía de un grave deterioro reputacional", en referencia a la presidencia de su predecesor, Gonzalo Díaz Ferrán y su vicepredente, Arturo Fernández, ambos condenados por delitos económicos. Pero, en su opinión, el trabajo de reorganización interna --en el que, según ha dicho se han invertido 12 millones de euros para, entre otras cosas reducir su estructura de personal a la mitad-- ha logrado mejorar el funcionamiento y la imagen de la patronal. Junto a esto, se mostró satisfecho de dejar una CEOE con una "cómoda" situación financiera con un remanente de 21 millones de euros y unos ingresos y gastos equilibrados.

Asimismo, ha ensalzado el trabajo de los técnicos de esta organización "que han hecho numerosos informes muy rigurosos y prácticos, frente a la improvisación y ocurrencias que tan de moda están ahora", en una aparente referencia al actual Gobierno. En este sentido, dijo que durante su mandato no le ha gustado improvisar: "no he querido ser víctima de mis palabras, pero incluso cuando no las he dicho han comenzado los ataques", indicó en una velada alusión a sus manifestaciones en torno al conflicto catalán.

El ya ex presidente patronal no hizo, sin embargo, ninguna referencia a los acuerdos sociales adoptados durante su mandato. Pero sí apuntó la que, en su opinión, es la "gran reforma pentidente", que es la de las Administraciones públicas. "No es un mal español, sino europeo, pero en España es más grave", ha dicho. Según Rosell este exceso de burocracia está impidiendo la necesaria adaptación de las empresas a un mundo digitalizado. Y ha apuntado a un claro culpable de que no se haga esta reforma: la falta de voluntad política.

Tras esta última intervención de Rosell y la aclamación de Garamendi, en estos momentos se encuentra reunida la Junta Directiva de CEOE para determinar la fecha de los nombramientos de los próximos órganos de gobierno de esta organización empresaria.