Sánchez admite que sin Presupuestos se reduce su “vocación de agotar legislatura”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apuntado esta mañana la posibilidad de adelantar las elecciones si no logra sacar adelante los presupuestos generales del Estado para 2019. “Si no llegamos a aprobar los presupuestos, mi vocación de llegar al fin de la legislatura se verá acortada”, ha señalado el jefe del Ejecutivo en un foro organizado por el semanario The Economist, donde se debatirá a lo largo del día en torno al crecimiento económico del país. Sánchez también ha advertido de que si no se aclara el texto del acuerdo del Brexit en torno a la cuestión de Gibraltar, su Gobierno rechazará el texto en la votación de este domingo 25.

El presidente ha insistido esta mañana en su voluntad de llegar a pactos con todas las fuerzas políticas para poder sacar las cuentas del año que viene, pero reconoce la dificultad de recabar apoyos. Por un lado, ha dicho que “el PP y Ciudadanos no quieren saber nada”, y por el otro, ha criticado que los independentistas, que hicieron posible que prosperar la moción de censura e investirle presidente, ahora “plantean cosas que son imposibles de asumir para un presidente del Gobierno e intentan judicializar la política”. Se refería a las presiones vertidas en torno a las peticiones de penas de los líderes del procès, algo que ha tachado de “inaceptable”.

Las palabras de Sánchez se producen apenas un día después de que el secretario de Organización de su partido, José Luis Ábalos, reconociera que el Gobierno “no descartaba” celebrar elecciones generales anticipadas el superdomingo del 26 de mayo, en las que los ciudadanos también se darán cita con las urnas para votar municipales, autonómicos y las europeas.

No al Brexit si no se aclara la situación de Gibraltar

Respecto al inminente acuerdo de divorcio con Reino Unido, cuya votación se celebrará en una cumbre extraordinaria este domingo 25, Sánchez ha aprovechado para lanzar una advertencia a Bruselas, al avisar de que el Gobierno no respaldará el texto si no se aclara que la futura relación entre la UE y Reino Unido no atañe a Gibraltar.

“A día de hoy y si no hay cambios [en el texto de salida] este gobierno proeuropeo votara ‘no’ al Brexit”. Tras las palabras pronunciadas ayer en Bruselas por su ministro de Exteriores, Josep Borrel, el líder del Ejecutivo ha insistido este martes en que su partido no puede “asumir que lo que vaya a pasar en Gibraltar en el futuro dependa de una negociación entre Reino Unido y la UE. Tendrá que ser algo negociado entre Reino Unido y España”. De lo contrario, ha añadido, “no se estará reconociendo la capacidad de España para poder negociar”.

Sánchez ha reconocido que su equipo se ha mostrado “sorprendido” por la redacción actual del texto y ha criticado que “alguien en Bruselas no haya hecho bien su trabajo”, frente a la postura de España que, ha dicho, ha sido en todo momento “constructiva y proeuropea”.