Marcos Bueso: “La oftalmología española es de Champions, pero el paciente no lo percibe”

Desde el verano de 2017 el grupo chino Aier Eye es el principal accionista de Clínica Baviera –especializada en tratamientos quirúrgicos de oftalmología, con 82 centros y más de 1.000 empleados–, tras la adquisición del 86,8% del capital de la compañía por unos 146 millones. Aunque la gestión sigue a cargo de sus socios fundadores, la familia Baviera.

Marcos Bueso (Valencia, 1972), director general desde 2012 de la firma valenciana que cotiza en el mercado continuo y que factura casi 80 millones, habla de lo que ha supuesto la incorporación del gigante asiático a la empresa, los planes de expansión y las previsiones de crecimiento, del 7%, debido a la mayor incidencia de la miopía, la presbicia y de los problemas de retina, glaucoma y estrabismo. Su preocupación, “la incertidumbre económica”.

¿Por qué esta empresa familiar decidió dar entrada a un grupo chino?

Hablamos del grupo de oftalmología privado más grande del mundo, y da la casualidad de que es chino. Clínica Baviera es líder en el sector y un referente en Europa. Pero las posibilidades de tener socios de la industria no son tan grandes como para que existan grandes grupos a escala mundial. Y Aier ha marcado la diferencia, un grupo con presencia en China pero también en EE UU, en proceso de expansión, por lo que el movimiento a Europa era algo natural. La medicina privada europea está en un nivel de desarrollo muy alto y la oftalmología española es de Champions, pero el paciente en la calle no lo percibe. Aier lo sabe, y que Clínica Baviera es una plataforma perfecta para encontrar sinergias, me refiero a buenas prácticas y enfoque en la excelencia y los pacientes, de cara a llevar a China, un mercado emergente donde se está creando una clase media.

¿Qué ha significado su incorporación?

El cambio accionarial ha afectado poco. Obviamente, en vez de tener accionistas financieros, que aportan más a los gestores, ahora tenemos uno industrial, que está enriqueciendo a nuestros médicos. Somos parte de un grupo con liderazgo global, con un tamaño muy grande en cuanto a número de intervenciones y oftalmólogos, hemos pasado de 200 a casi 5.000. Eso nos da oportunidades de ser más punteros en tecnologías, tratamientos, protocolos.

Llevaremos a China las buenas prácticas oftalmológicas de Clínica Baviera

¿Y por qué un año después Aier se desprendió del 7% de su capital?

La propia CNMV nos lo puso sobre la mesa porque la liquidez se quedó un poco justa: “¿Os interesa una salida a Bolsa o que el accionista mayoritario venda una parte de sus acciones?”. Y aunque no les apetecía mucho reducir su participación, le explicamos que era un tema del regulador. Al final, valoramos juntos que la mejor opción era dar entrada a otros accionistas para aumentar la liquidez y el free flow.

¿Contempla abrir nuevas clínicas?

El plan anunciado en 2017 incluye la apertura de 16 centros en tres años. El objetivo es pasar de 80 clínicas a 96 a finales de 2020 en los tres países en los que estamos: España, Italia y Alemania. Sobre todo fuera de España, porque queremos dar continuidad a la expansión internacional. De esas 16, hemos abierto un par este año; 4 serán en Italia, 6 en Alemania, con lo que duplicamos presencia en ambos países, y las otras 6 en España, que serán centros más pequeños, de apoyo, porque ya tenemos 56 clínicas.

¿Y fuera de Europa?

No forma parte de nuestro plan, vemos oportunidades en Alemania e Italia, son países muy grandes, pero no lo descartamos en el futuro. No obstante, vemos claras líneas de incremento en todos los países. Nuestro objetivo en España es del 6%-7%.

De aquí a 2020, abriremos 4 clínicas en Italia, 6 en Alemania y otras 6 en España

¿De dónde vendrá ese crecimiento?

De la mayor incidencia de la miopía. De la cirugía de presbicia, un producto emergente pero con un potencial enorme porque afecta al 100% de la población. Y de patologías, el resto de especialidades, los problemas de retina, glaucoma, estrabismo. Una línea en la que vamos de la mano de los seguros privados y a la que incorporamos cada vez más profesionales especializados. También por las tendencias demográficas y el desarrollo de la tecnología.

¿Qué áreas de negocio pueden generar mayores ingresos?

El 80% de nuestra facturación viene de la cirugía refractiva láser para la corrección de la miopía, intermetropía y el astigmatismo en pacientes jóvenes, y la de presbicia. Solo en Europa el grupo realiza en torno a 85.000 intervenciones al año en estas dos áreas. Y el 75%-80% de los ingresos es privado, no dependemos de las aseguradoras.

¿Con cuáles compañías de seguros trabaja?

Trabajamos con grandes y pequeñas aseguradoras, y a escala nacional, con las principales. Es cierto que, a veces, las compañías definen ámbitos territoriales y tenemos acuerdos en unas zonas y en otras no, como sucede con Sanitas. Pero, obviamente, para nosotros la aseguradora es un aliado, nos tenemos que ayudar mutuamente e ir de la mano porque el beneficios es para todos. Nuestros planes son seguir creciendo junto con ellas.

¿Tiene en agenda alguna adquisición?

Nuestro crecimiento ha sido siempre orgánico. Aunque, para entrar en Alemania, compramos una plataforma de seis clínicas en 2008. Son operaciones puntuales, en las que buscamos presencia en una ciudad o captar a un especialista para un tratamiento que no abordamos, como la última en el País Vasco. Hemos integrado una red del prestigioso retinólogo [Manuel] Salaberría, con clínicas en San Sebastián, Azpeitia e Irún.

¿Qué porcentaje de pacientes son extranjeros? ¿Hay interés por este mercado?

El porcentaje es bajo, nuestro perfil es muy local. Y los que vienen son de Arabia Saudí y del norte de África, pero es minoritario.

¿Hay mucha competencia en esta actividad y cadenas low cost como en odontología?

El mercado está muy fragmentado. Y dentro de esa fragmentación, el perfil de la competencia es muy diverso. En general, tengo que decir que el nivel es bueno. El hecho de que la oftalmología esté tan desarrollada en España y a un nivel puntero en el mundo es gracias a que el sector es muy bueno, a que los oftalmólogos son buenos profesionales. Tenemos sagas familiares de oftalmólogos centenarias, que han heredado el negocio de padres a hijos, nietos y están en su clínica, en una ciudad y que han crecido en ella. En el otro extremo, hay alguna cadena muy centrada en algunos de los productos. Pero, respecto al tamaño, son mucho más pequeños que nosotros y en cuanto a experiencia conjunta, también.

Nuestro perfil de paciente es muy local y los que vienen son de Arabia Saudí y del norte de África

¿Puede poner un ejemplo de algún avance tecnológico introducido recientemente?

En la cirugía de la presbicia, el uso de lentes multifocales, que corrige las tres distancias, en vez de los monofocales. Y los test diagnósticos para prevenir enfermedades de retina y de degeneración macular.

¿Tiene en marcha proyectos de investigación?

Esa esta área en la que trabajamos a través de nuestro accionista, nos apoyamos en ellos. Aier es un grupo tan fuerte y tan potente, tiene 26.000 empleados y nosotros, 1.050 entre todas las clínicas, que puede permitirse el lujo de destinar recursos a la I+D. Tiene científicos en plantilla centrados en esto, porque están apostando mucho por el desarrollo de la tecnología, como otras empresas chinas: inteligencia artificial, aplicación de células madres en tratamientos oftalmológicos, en prevención. Ellos están muy volcados en investigación pero con un retorno para nuestro sector. Y cuando haya un avance, nosotros seremos los principales beneficiados en Europa.

La compañía ha recibido muchas críticas en redes sociales por la rescisión del contrato publicitario con el humorista Dani Mateo, ¿qué la llevó a tomar esa decisión?

No nos gusta ni debemos entrar en este tipo de debates [que surgió después de que el humorista se sonara la nariz con la bandera española en un sketch televisivo]; nos dedicamos a la medicina.