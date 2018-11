El euro marca mínimos y la libra se hunde ante la tensión por el brexit

La crisis del brexit se ha agudizado en las últimas sesiones, a medida que se acercan las fechas fijadas para llegar a un acuerdo con la Unión Europea y las posiciones parecen más difíciles de encajar. Este mes de noviembre debería servir para que Londres presentara, y negociara en una cumbre europea, su plan sobre el brexit, pero de momento no hay acuerdo ni siquiera en el gabinete de May.

La libra está en mínimos de 16 meses respecto al dólar, y ha bajado un 2% en tres sesiones, hasta 1,286 dólares por libra. El viernes dimitió Jo Johnson, veterano ministro de transportes y miembro del ala más europeísta de los toriess, y The Sunday Times publicó ayer que otros cuatro ministros presentarían su dimisión. Para hoy se preveía un consejo de ministros extraordinario, pero no hay señales de su convocatoria; según The Independent, la reunión ha sido cancelada.

La situación de Theresa May siempre ha sido precaria, pero la premura generada por las fechas límite solo aumenta esta precariedad, atrapada entre las exigencias de Bruselas (entre otras cosas, la ausencia de frontera en Irlanda), y las del ala euroescéptica de su partido, aliada con los socios de gobierno unionistas norirlandeses (DUP), que el viernes amenazaron con votar en contra de un acuerdo que no sea de su gusto, soliviantando al ala europeísta y commplicando la posición de May.

Los expertos consideran que esta semana es la última oportunidad para poder llegar a un acuerdo cada vez más complicado. Además de a sus ministros, a los socios europeos y a los unionistas, May deberá pasar por el Parlamento. Su ex ministra de educación May, Justine Greening, ha afirmado hoy que los comunes tumbarán los planes de la premier.

Las dudas están afectando también al euro, que marca el nivel más bajo desde junio de 2017, en 1,125 dólares. La divisa europea también está castigada por Italia. Queda un día para que venza el plazo otorgado por Bruselas para que se corrija el presupuesto, algo que Roma descarta. Ayer, de hecho, el primer ministo Mateo Salvini amenazó con bloquear presupuestos y votaciones en la UE en caso de que la Comisión decida imponer sanciones. La prima de riesgo italiana, con todo se mantiene estable en 302 puntos, solo dos más que el viernes.

Los analistas tampoco son muy optimistas respecto a la situación en Italia, pues no ven capacidad en el Gobierno populista de Roma para llegar a un compromiso con Bruselas, dados sus propios problemas internos.