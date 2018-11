Ibex 35, en directo: las Bolsas buscan las subidas, con el petróleo al alza y el euro en mínimos

Las Bolsas europeas quieren iniciar la semana en positivo. No porque haya muchos factores a favor (Brent al alza, dudas sobre el Presupuesto italiano, fuerte oposición interna de May a la propuesta sobre Brexit) pero las caídas recientes han dejado los mercados con precios atractivos. El Ibex 35 sube un 0,4% y ataca los 9.200 puntos. El festivo de Wall Street anticipa menor volumen de negocio en los mercados.

El posible choque de Italia con la Comisión Europea presiona al euro, que cae un 0,5% frente al dólar y se sitúa en 1,128 dólares, el nivel más bajo desde junio de 2017. Mañana 13 de noviembre se cumple el plazo de tres semanas que tenía el Gobierno de Salvini para presentar un nuevo plan presupuestario.

Por su parte, el barril de petróleo Brent sube un 2% y se sitúa en 71,7 dólares, después de que Arabia Saudí haya confirmado que recortará la producción de diciembre en 500.000 barriles diarios debido a un freno de la demanda. El recorte supone el 0,5% de la producción mundial.

En España, aún colean las repercusiones de las caóticas decisiones del Tribunal Supremo en torno al impuesto de las hipotecas, y a la posterior regulación aprobada por el Gobierno que carga al banco (y no al cliente) el pago del impuesto. A partir de hoy lunes será el banco el que asuma el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) pero han evitado el peor escenario: que la medida fuera retroactiva, lo que hubiera supuesto una factura de al menos 5.000 millones de euros. BBVA encabeza este lunes las alzas, gana un 1,8%, después de caer el viernes un 5,85% tras el anuncio en México de poner coto a las comisiones bancarias.

También suben ArcelorMittal, Repsol y Dia, los tres más de un 1,5%. En el polo opuesto, Enagas se deja un 0,4%, similar porcentaje a Ferrovial.

La libra retrocede un 0,3% frente al dólar y se sitúa en el nivel más bajo frente a la moneda estadounidense desde julio de 2017, ante el posible escenario de incertidumbre que se abre si Theresa May no logra apoyos para su plan de salida de la UE: todo apunta a que el Parlamento podría tumbar la propuesta, lo que dejaría al país sumido en la incertidumbre a cinco meses de que se materialice la ruptura. El viernes, Jo Johnson, secretario de Estado de Transporte y hermano de Boris Jihnson, presentó su dimisión por no estar de acuerdo con la marcha de las negociaciones con Bruselas. Según publicaba el diario The Sunday Times, cuatro miembros del Gobierno podrían estar dispuestos a dimitir en los próximos días.