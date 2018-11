Ábalos señala que la gratuidad de la AP-1 será el modelo a seguir con la AP-7

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha reiterado este lunes su compromiso de liberalizar la AP-7, es decir, para que no se pague más peaje, y ha dicho que va a dejar "bien clara" cuál es la posición del ministerio con "una demostración el próximo 30 de noviembre -día que vence la concesión de la autopista- sobre el futuro de la AP-1 en Burgos", que será "el modelo a seguir".

Ábalos ha hecho estas declaraciones en Castellón donde ha presentado la ampliación de la oferta de trenes entre Castellón y Vinaròs en el marco de las obligaciones de servicio público (OSP), en un acto en el que ha estado acompañado por el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

Según ha dicho, Burgos demostrará si es verdad o no el compromiso que ha adquirido, con independencia de que en el futuro se tenga que plantear cómo será sostenido. "Hay que plantearnos siempre la sostenibilidad si queremos hacer alguna planificación racional", ha añadido.

A su juicio, "no prorrogar no significa nada, es decir, una obviedad, porque legalmente es imposible prorrogar de acuerdo con la normativa comunitaria". "No se puede prorrogar porque tendríamos que ir a una licitación nueva, y eso nunca se negó, conforme al servicio de explotación", ha afirmado. Y, además, ha agregado: "Vamos un paso más adelante y es que no hay prorroga porque es imposible, pero no vamos a volver a licitar, por lo tanto, quedará un uso gratuito".