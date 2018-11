Ollie Beckett: “Todo el mundo ha querido estar en los mismos valores, pagando cada vez más”

Las fuertes caídas bursátiles del último mes están minando la rentabilidad de la gran mayoría de los fondos de inversión. También la de aquellos que hasta hace poco habían sido las estrellas del mercado, los fondos de pequeños y medianos valores. El responsable de la estrategia en renta variable europea de small caps de Janus Henderson, Ollie Beckett, reconoce sin paliativos el mal año que presenta el fondo que comercializa en España. Las pérdidas anuales del Janus Henderson Horizon Pan European Smaller Companies casi se han triplicado en poco más de un mes, hasta el 14,6%. Pero como tantos otros gestores con buen palmarés a sus espaldas y que este año arrojan pérdidas, Beckett se aferra a su currículum –una ganancia anual del 16% en la última década– y confía en que el mercado vuelva a premiar a las compañías sólidas, con un claro nicho de negocio y una valoración ajustada, por las que apuesta en su estrategia. Siempre contando, claro está, con que no estamos a las puertas de una recesión.

A la vista de la situación del mercado y las pérdidas sufridas, ¿qué motivos hay para invertir en un fondo europeo de pequeñas compañías?

Las pequeñas compañías siempre lo hacen mejor en el largo plazo, ya sean de Europa, Reino Unido o EE UU. Es más fácil crecer para las empresas pequeñas. Este año probablemente veremos crecimientos de doble dígito en beneficios, mientras que en las grandes compañías veremos como mucho un dígito en la parte alta.

Las small caps parecieron estar más protegidas de amenazas como la guerra comercial, pero han terminado por caer también con fuerza.

No son necesariamente muy domésticas. Por ejemplo, hay muchas empresas alemanas que son grandes beneficiarias de la expansión china, que venden a China su tecnología. Alemania ha sido un claro beneficiario del crecimiento chino. Las pequeñas compañías europeas están muy expuestas al mercado global y muy expuestas a Estados Unidos y Asia. Si vamos a una recesión, las small caps europeas no son el lugar en el que estar. No pueden ir al alza cuando el resto de la economía está en declive.

¿Cree que estamos ya ante ese riesgo?

El mayor riesgo es la guerra comercial entre EE UU y China. Si no se resuelve en el futuro próximo, impactará en el crecimiento global. El entorno político sigue muy agitado con Italia, Trump y el Brexit pero ninguno de estos factores es probable que haga descarrilar la economía en el corto plazo. Estamos lejos de dar por bueno que la recesión sea inminente.

"No tengo valores españoles. Me he perdido un par de nombres, como Almiral, pero España no tiene mucha variedad”

¿Cómo explicarle entonces al cliente las pérdidas sufridas en el fondo?

Acepto que es algo difícil de explicar al cliente. El track record a largo plazo es bueno pero este año no, en parte porque nos hemos equivocado con algunos nombres en cartera y en parte porque no hemos estado dispuestos a pagar múltiplos elevados. Este año las valoraciones se volvieron algo casi irrelevante para el mercado. La gente compraba a cualquier precio y las compañías caras se volvieron significativamente más caras. Todo el mundo tiene los mismos valores en cartera y todo el mundo pagó cada vez más por los mismos valores, también por los pequeños. Para mí la valoración es importante, aunque este año en el mercado no lo ha sido. Y creo que eso tenía que cambiar.

¿Ha cambiado ya tras la corrección de octubre? ¿Es momento de comprar?

Las pequeñas compañías europeas parecen baratas. Las recientes ventas causadas por las excesivas valoraciones de las compañías de crecimiento y el temor a que la Fed suba tipos más rápido darán atractivo a la Bolsa europea. El mercado se ha regido este año por el momentum, que se aleja completamente de la gestión por valoración, y en algún momento tiene que darse un cambio. Me siento un poco solo en esta idea pero confiado en que nuestra visión es la correcta. Hay que volver a poner en precio cuál es la generación de caja de una compañía. Cuando algo no es tan popular es donde probablemente hay que empezar a poner el dinero.

¿Por qué tipo de valores apuesta en este momento entonces?

Un área donde vemos crecimiento es en el gas natural licuado, y quien tiene la patente para el transporte de gas es una compañía francesa que se llama GTT y domina el mercado. Hay sitio todavía para las compañías tradicionales. Tenemos, por ejemplo, en cartera una compañía danesa de ferris, DFDS, que gana dinero y paga un buen dividendo, aunque el negocio de los ferris sea aburrido.

¿Y algún valor español en cartera?

No tengo ningún valor español hoy en cartera. Me he equivocado con algunos, como Almirall, Applus o Fluidra. Me he perdido un par de nombres. Aun así, el mercado español no tiene mucha variedad, hay constructoras, compañías industriales, bancos, compañías surgidas en los noventa, a principios del 2000. ¿Dónde está la compañía española de videojuegos? ¿O el gran distribuidor online español? No da la impresión de que España esté creando un entorno para compañías emprendedoras.