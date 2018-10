El partido liberal europeo expulsa al PDeCAT de sus filas por corrupción

Los liberales europeos de ALDE aprobaron hoy expulsar de sus filas a la formación catalana PDeCAT debido a investigaciones por corrupción de su predecesora, Convergencia Democrática de

Catalunya (CDC), anunció el responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos y vicepresidente de ALDE, Luis Garicano.



"El consejo ha decidido la expulsión de forma prácticamente unánime", declaró el político español, tras una reunión en Bruselas. Explicó que se emitieron 84 votos a favor de la salida del partido del expresidente catalán Carles Puigdemont, tres votos en contra (dos del PDeCAT y uno de la organización juvenil de liberales europeos) y cinco abstenciones.

Garicano aseguró que el Consejo de ALDE ha dado este sábado "una señal clara" de que formaciones como el PDeCAT "con esa cultura de corrupción y esa forma de trabajar no tienen cabida dentro de la familia liberal europea ni dentro de ninguno de los otros principales partidos europeos". "La forma de trabajar y la falta de fiabilidad, sin ninguna duda, tienen mucho que ver, pero la decisión se ha tomado por la cultura sistemática de corrupción", afirmó Garicano.



Sobre la "falta total de credibilidad" del PDeCAT, según el vicepresidente de ALDE, apuntó que personas del partido liberal europeo y catalán mantienen reuniones y luego los nacionalistas "tergiversan completamente posiciones como de apoyo a una visión independentista". No obstante, recalcó que en el consejo de hoy no se ha discutido "en absoluto" sobre "la deriva independentista" del PDeCAT.



"La discusión ha tenido lugar sobre la corrupción y sobre la falta de credibilidad y de fiabilidad del partido", insistió. En cualquier caso, Garicano señaló que los liberales "siempre" piensan que los problemas "tienen que resolverse de forma sujeta al Estado de derecho, al diálogo y sin saltarse las normas".



El miembro de Ciudadanos también destacó que la decisión tomada hoy afecta al partido político y que el grupo parlamentario en la Eurocámara tiene "una posición independiente", por lo que instó a preguntar al eurodiputado de Convergencia Ramon Tremosa sobre su futuro en el grupo parlamentario liberal. Garicano añadió que en la reunión de hoy los representantes del PDeCAT intentaron "separarse de esa historia de corrupción" en Convergencia. "Pero esa historia continúa", dijo.



El pasado 26 de septiembre, la ejecutiva de ALDE ya recomendó "por unanimidad" la salida del PDeCAT de sus filas debido a los casos de corrupción de CDC, con vistas al consejo extraordinario de hoy, que tenía como único punto en la agenda la "desafiliación" de la formación catalana.



"El PDeCAT está implicado en actos que son contrarios al interés y los valores" de la formación, señalaba el documento emitido el mes pasado por la dirección de ALDE a sus miembros. "Dada la importancia del asunto y el tiempo limitado disponible durante el próximo consejo ordinario, que tendrá lugar en el marco del congreso del partido ALDE en Madrid el 8 de noviembre, se convoca la reunión para el 27 de octubre", puntualizaba aquella nota.