El éxito de la opa sobre NH obliga a Minor a vender y la acción se hunde un 8%

La guerra por NH ha terminado, ahora se abre la espita de la financiación, después del inesperado éxito de la opa lanzada por Minor a 6,3 euros por acción. La compañía tailandesa Minor controlaba antes de la oferta el 46,376% del capital, y ahora tiene el 94,136%. El objetivo del grupo era quedarse con un porcentaje entre el 51% y el 55%, y ahora tendrá que vender para afrontar el pago. NH se desploma un 8% tras conocerse esta información

Minor tenía lista la financiación necesaria para pagar a tocateja los 1.112 millones que supondrían el 56% que aún no controlaba. Este dinero se sumaría a los alrededor de 1.150 millones que ya ha invertido en NH. Pero su deseo era gastarse un máximo de 210 millones de euros adicionales. No más.

El resultado de la opa implica que los accionistas minoritarios que aún están en el capital de NH puedan exigir a Minor que les compre sus títulos al precio ofertado. Según la Ley de Opas, podrán ejercer este derecho (squeeze-out, en la jerga), dado que la cadena tailandesa controla ya más del 90% del capital. Lo que puede obligar a Minor a excluir a la compañía de Bolsa.

El nuevo dueño de Minor dispone de financiación a corto plazo por 18 meses –es decir, un crédito puente–, así como compromisos financieros (convenants, en la jerga) con sus acreedores que la obligan a mantener su ratio de deuda frente a fondos propios en un máximo de 1,75 veces.

Según establece en el folleto, una el control del 100% de la hotelera española implica que se quede a punto de incumplir sus acuerdos financieros al quedar la ratio de deuda ebitda en las 1,73 veces. Se verá obligada a emitir 1.787 millones en bonos corporativos y otros 700 en bonos perpetuos, que computan al 50% del capital.

Uno de los accionistas históricos de NH, Hesperia, con un 8,3%, acudió a la operación, lo que ha encarecido la adquisición de los tailandeses. En una entrevista con CincoDías, Alfredo Fernández Agras reveló que Minor ya estaba buscado soluciones.

"Minor está hablando de vender a un socio de tamaño, a un fondo soberano, a una familia rica (...). Posiblemente a uno, no da para más. Hubo inversores de ese tipo que se nos acercaron en la venta de HNA: fondos soberanos, inversores financieros y familias muy ricas a nivel mundial; no en vano, un 10% de NH vale 250 millones. No sabemos si alguna de estas partes se materializará con Minor”, aseguró Agras.

El umbral por encima del que Minor tendría que tomar medidas, como emitir bonos o ampliar capital está en el 73,5%, según explica el grupo tailandés en el folleto de la opa. El fondo soberano de Noruega, Norges Bank, ya controla un 1,833%, si bien Fernández Agras ha señalado que no tiene información sobre nombres concretos.