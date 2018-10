“Minor habla de dar entrada a un fondo soberano en NH si supera el 73,5%"

El periodo de aceptación de la opa del grupo tailandés Minor sobre NH arrancó ayer. Minor se propone controlar entre el 51% y el 55% del grupo español, y abre la puerta a vender a algún socio, como un fondo soberano o un inversor de postín, en caso de superar claramente ese porcentaje [en las presentaciones, Minor especifica un 73,5%], revela el presidente de NH, Alfredo Fernández Agras, en una entrevista concedida a CincoDías.

“Minor está hablando de vender a un socio de tamaño, a un fondo soberano, a una familia rica (...). Posiblemente a uno, no da para más. Hubo inversores de ese tipo que se nos acercaron en la venta de HNA: fondos soberanos, inversores financieros y familias muy ricas a nivel mundial; no en vano, un 10% de NH vale 250 millones. No sabemos si alguna de estas partes se materializará con Minor”. El umbral por encima del que Minor tendría que tomar medidas, como emitir bonos o ampliar capital está en el 73,5%, según explica el grupo tailandés en el folleto de la opa. El fondo soberano de Noruega, Norges Bank, ya controla un 1,833%, si bien Fernández Agras ha señalado que no tiene información sobre nombres concretos.

Otra solución para el grupo tailandés sería colocar bonos perpetuos, que computan al 50% como capital. Minor dispone de financiación a corto plazo por 18 meses –es decir, un crédito puente–, así como compromisos financieros (covenants, en la jerga) con sus acreedores que le obligan a mantener su ratio de deuda frente a fondos propios en un máximo de 1,75 veces.

Hesperia, con un 8,1% del capital y otro 0,2% en poder del expresidente José Antonio Castro, venderá su participación, por un total de 205 millones de euros. Así, Minor tiene asegurado un 54,7% del capital y el triunfo de la opa, salvo que en el último momento aparezca una oferta competidora, una situación prácticamente imposible debido al fuerte control que ya ostenta el grupo tailandés. En el improbable caso de que se produzca, el límite será el 17 de octubre, cinco días antes de que finalice el plazo para decirle “sí” a Minor: el próximo 22 de octubre.

“Tenemos un margen de compra de más de 500 millones de euros por nuestro baja deuda”

Alfredo Fernández Agras, presidente no ejecutivo de la compañía nombrado a instancias de Oceanwood, fondo que entró en 2013 y después elevó su participación hasta superar el 16,7%, ha asegurado que los fundamentales de la compañía no explican el precio ofertado por Minor, lo que ha fundamentado el rechazo del consejo: “El intento de Hyatt por proponer una oferta competidora demuestra que la opinión del consejo es coherente”, afirma. NH llegó a valer más de 15 euros por acción en 2007 mientras que los tailandeses ofrecen 6,3. “Ni yo ni el resto de los consejeros vamos a vender nuestras acciones, a excepción de los propuestos por Hesperia”, explica. Uno de los motivos que esgrime Agras para defender que ese precio no es el adecuado está en la valoración de los activos inmobiliarios de NH, por 2.100 millones de euros a cierre de 2017, un 15% más que en el ejercicio anterior.

En cuanto la ruptura del acuerdo de gestión de 28 hoteles de Hesperia por NH, Agras ha mantenido que no tendrá ningún impacto en sus cuentas ni les impedirá cumplir sus objetivos de beneficio bruto de explotación (ebitda), pese a que calcula que le restará 7 millones menos en este parámetro. Así, afirma que serán compensados por la cesión de los hoteles de Minor a NH en Brasil y Portugal que planea el grupo tailandés. Y con el pago por Hesperia de unos 22 millones, de acuerdo al pacto firmado en 2014.

Agras destaca que la marca Hesperia pertenece a NH y que tendrán que pagar por ella si quieren recuperarla, si bien reconoce que, al igual que el cambio de control les permite romper los acuerdos con los hoteles, también abre la puerta a recuperar el nombre a un precio tasado de antemano.

Oceanwood le dio el puesto a Agras en junio de 2015 y facilitó la entrada en el capital del actual máximo accionista con la venta del 8,3%. Después, ya con el anuncio de la opa de Minor en la CNMV le vendió un porcentaje derivado de la participación derivada de los bonos convertibles de NH, de los que el fondo controlaba un porcentaje relevante. “Oceanwood es un inversor financiero que ya llevaba más tiempo de la cuenta [entró en 2013], vendió con plusvalías y esto no significa que el precio no recoja el verdadero valor de NH”, sentencia Alfredo Fernández Agras. “La CNMV no ha preguntado nada a la compañía por el tema de los bonos convertibles y el hecho de que haya aprobado el folleto de la opa es una muestra de ello”, añade.

Fuentes cercanas a Hesperia han insinuado que el grupo chino HNA, que había puesto a la venta su 25,3% de NH a inicios de año, se vio obligado a traspasar este porcentaje pese a que existían ofertas más favorables. Pero Agras es tajante en este tema: “Hemos sido ajenos a este proceso, que estuvo tutelado por JPMorgan y Benedetto Gartland, pero está claro que, si HNA hubiera podido vender más caro a otro inversor, lo hubiera hecho”, afirma.

Fernández Agras fue reelegido el pasado agosto por el consejo de administración de NH tras presentar su dimisión. Fue reelegido con la abstención de los tres representantes de Minor y con la oposición de los dos de Hesperia. “El actual accionista de control ha asegurado que contará con los gestores actuales, pero yo no estoy entre ellos, yo no soy ejecutivo. Mi cargo está a su entera disposición”, ha concluido.

Con respecto al futuro de NH bajo el paraguas de Minor, Fernández Agras ha reconocido que planean cambiar la marca de algunos de los hoteles NH Collection por la de Anantalia, la marca tailandesa para el segmento de más alto lujo para subir así los precios. También plantea la posibilidad de volver a entrar en el mercado asiático junto a Minor, tras una ocasión fracasada de la mano de NH. La política de dividendos de NH se mantendrá en el 50% del beneficios con un mínimo de 0,15 euros por acción. Gracias a su ajustado endeudamiento, NH tiene margen para realizar compras por más de 500 millones si encuentra oportunidades interesantes. Si no las hay, podrá dar dividendos extra.