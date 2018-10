Ibex en directo: Las dudas vuelven a las Bolsas europeas

Cecilia Castelló

Catalana Occidente recibe una mejora de su calificación de crédito por parte de A.M. Best

La agencia de calificación crediticia A.M. Best ha mejorado el rating a las principales entidades del Catalana Occidente en el seguro de crédito, a través de Atradius, y mantiene la perspectiva en estable, según ha comunicado la entidad a la CNMV.

Asimismo, A.M. Best ha confirmado el rating a+ con perspectiva estable a las principales entidades del negocio tradicional: Seguros Catalana Occidente, S.A. de Seguros y Reaseguros, Bilbao, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros y Plus Ultra Seguros Generales y Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros