El FBI investiga a Tesla por haber falseado presuntamente sus cifras de producción

Si la demanda de la SEC al fundador y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, no fue suficiente, la automovilística estadounidense se enfrenta ahora a una investigación del FBI por haber falseado presuntamente sus cifras de producción del sedán Model 3 (su vehículo estrella) y haber engañado a los inversores acerca de la situación del negocio en 2017, según publica The Wall Street Journal. En las últimas semanas, los agentes del FBI habrían contactado con exempleados de la compañía para solicitarles que testifiquen en el caso.

No obstante, esta nueva investigación no ha puesto en vilo al mercado, como si ocurrió anteriormente, y las acciones de Tesla se anotan más de un 3%.La compañía asegura que no ha sido demandada por el FBI sino que ha recibido únicamente un requerimiento para proporcionar de forma voluntaria los documentos que solicitados.

La producción del Model 3 siempre ha estado en entredicho. En febrero de 2017, poco después de dar a conocer los resultados del último trimestre de 2016, la automovilística presentó un agresivo plan para el lanzamiento de este modelo, que incluía como objetivo aumentar la producción hasta 5.000 unidades a la semana en el cuarto trimestre del año. Según declaró Musk, su plan fijaba llegar a las 1.000 unidades en junio, las 2.000 en agosto y las 4.000 en septiembre.

Unos meses después, días antes de que el primer Model 3 saliera de la línea de producción, el directivo reafirmó su proyecto y aseguró que podrían alcanzar los 20.000 vehículos en diciembre. Sin embargo, en las semanas previas, el taller mecánico de la compañía, donde los automóviles toman forma, no estaba totalmente operativo, según un artículo publicado por el periódico estadounidense. Esta publicación aseguraba que algunas piezas eran fabricadas a mano y que el taller no estuvo completamente instalado hasta septiembre. Finalmente, Tesla acabó 2017 con 2.700 Model 3 producidos.

Un año después, el FBI está comparando las declaraciones que hizo entonces la compañía con su capacidad de producción para saber si realizó estas previsiones aún sabiendo que sería imposible lograr sus objetivos.