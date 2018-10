Bankinter avisa de que el precio de las hipotecas podría subir hasta un 1,1% tras el fallo del Supremo

La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, se lamentó hoy de la mala imagen que mantiene la banca como sector, acrecentado nuevamente en estos días tras el fallo del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD). "A veces nos sentimos muy solos", se ha lamentado, tras presentar los resultados del banco de los nueve primeros meses del año, periodo en el que ganó 403,6 millones de euros, un 7,3% más que un año antes.

La ejecutiva ha repetido en varias ocasiones que desconoce el impacto que puede tener la sentencia del Supremo si finalmente, como todo indica, son los bancos los que deben asumir el pago del IAJD, entre otras razones porque aún está por determinar si este fallo tiene carácter retroactivo o no. Eso sí, Dancausa ha explicado que, aunque esperaba terminar el año con unos beneficios récord, "lo tenía clarísimo hace una semana. Ahora no lo tengo tan claro", ha reconocido.

Dancausa ha calificado de "insólita" la situación creada por el Tribunal Supremo con el fallo sobre el impuesto de las hipotecas y su posterior revisión. Mantiene que con esta sentencia "sale perdiendo todo el mundo", no solo la banca, también las comunidades autónomas, el cliente y la sociedad en general. Pese a desconocer el impacto que tendrá sobre la cuenta de resultados, la directiva sí reconoció que su efecto repercutirá en el precio final de las hipotecas en un futuro.

En el caso de Bankinter el efecto del impuesto de AJD en una hipoteca asciende hasta a un 1,10% del valor nominal de la cartera de préstamos, pero matizó que había que tener en cuenta que estos créditos tienen una vida media de unos 12 años, lo que podría implicar un encarecimiento medio de 8 puntos anuales , porcentaje en el que puede acrecentarse el coste de un crédito hipotecario.

Dancausa, no obstante,matizó que Bankinter "no colará una comisión" para cubrir este nuevo gasto que deberá, previsiblemente a partir del próximo 5 de noviembre, asumir la banca.

En su argumentario, Dancausa explicó que con esta sentencia pierden las altas instituciones porque se pone en cuestión a las mismas, pierden los bancos, con descensos en las cotizaciones y con la

animadversión que se genera y pierden los clientes porque se generan una expectativas de ingresos extraordinarios que igual no cumplimos".



Como ya lo han hecho otros banqueros, entre ellos el presidente de la AEB, José María Roldán, La banquera subrayó que el fallo del Tribunal y su posterior paralización hasta el próximo día 5, genera una "inseguridad jurídica" que nada ayuda a la economía .



Sin embargo, la consejera delegada subrayó que es intención del banco tratar de evitar repercutirlo si es posible y mantener una oferta competitiva. "Estamos pendientes de la decisión final para ajustar o no las condiciones", indicó, para comentar, "un banco no es una ONG. No podemos

vender a pérdidas. Tenemos 6.000 empleados a los que hay que pagar las nóminas y tenemos otros costes", refirió.

La banquera también se quejó: "Luego resulta que somos unos malvados. Me deja estupefacta".

"Llega un momento que si uno no se defiende ¿a ver quién le va a defender?", lamentó, demandando apoyos para cambiar la percepción de la sociedad con una labor didáctica sobre la banca "porque esto no beneficia a nadie".

La consejera delegada anunció que Bankinter integrará sus dos filiales online Coinc y EVO, ecientemente adquirida, y las mantendrá separadas del banco, es decir, que funcionarán con marca propia, aunque aún no se sabe cuál será.