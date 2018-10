Los propietarios de licencias VTC podrán perderlas si suman cinco infracciones muy graves en un año

Los propietarios de VTC (vehículos de alquiler con conductor) podrán perder sus licencias si comenten cinco infracciones muy graves en un año, contando desde la imposición de la primera. Así lo recoge el borrador de anteproyecto de modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas a este tipo de vehículos. Dicha ley tiene por objeto adecuar el régimen sancionador aplicable a las VTC a las nuevas condiciones de prestación de ese servicio establecidas en el real decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 28 de septiembre.

La ley también recalifica algunas infracciones, que pasan de ser consideradas graves a muy graves y elevan la cuantía de la multa asociada de 600 a 800 euros a 1.000-2.000 euros. Según el borrador, al que ha tenido acceso CincoDías, las tres infracciones que pasan a muy graves son: cuando los VTC inicien un servicio fuera de su comunidad o incumplan las limitaciones que definen la prestación habitual del servicio en el territorio en que se encuentre domiciliada la autorización en que se amparan; cuando el vehículo inicie un servicio sin que el titular de la autorización haya comunicado, por vía electrónica, los datos relativos a dicho servicio exigidos por la legislación, y por último, cuando los VTC recojan clientes que no hayan contratado antes el servicio.

La nueva ley también permitirá inmovilizar los VTC si se les pilla superando el tiempo que pueden dar servicio fuera de su comunidad hasta que paguen la sanción. Algo que ya permiten tres comunidades Madrid, Andalucía y Cataluña, tras incluirlo en su normativas.

Fedetaxi, que lleva reivindicando este proyecto de ley desde 2016, califica de “adecuados” los nuevos tipos de infracción fijados, así como las cuantías de las multas de entre 1.000 y 2.000 euros “más disuasorias que las que hay”. En cambio, dicen, “pelearán” por reducir de cinco a tres el número de infracciones en un año que conlleven a la revocación, y es que desde esta asociación aseguran que “el número de cinco infracciones hace la retirada de licencias ineficaz en la práctica, pues menos del 1% de VTC ha tenido 5 denuncias en menos de 12 meses”.

Estas novedades se conocen pocos días antes de que el Congreso tenga que votar a favor o en contra del decreto de los VTC. Será el próximo jueves. Desde Fedetaxi aseguran, no obstante, que aunque no se convalidara este, ello no impediría la tramitación del proyecto de ley. "En ese supuesto, el Gobierno no tendría la obligación legal, pero sí moral".

Lo que dan por hecho todas las partes afectadas por el conflicto taxix-VTC es que se convalide o no el real decreto se disparará los litigios judiciales. "Si sale adelante, habrá denuncias por la inconstitucionalidad del mismo por parte de las empresas VTC, y también por la moratoria de cuatro años (con ampliación a seis) por parte de los taxistas, que tratarán de denunciarla a Bruselas la medida como ayuda de Estado", aseguran algunas fuentes consultadas, que apuntan que en la votación del próximo día 25 será decisivo el voto de los partidos nacionalistas (PNV y PDeCAT).