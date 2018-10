Guy Spier: “Pagar 220.00 dólares para comer con Buffett fue una ganga”

Guy Spier (Pietermaritzburg, Sudáfrica, 1966) tuvo una revelación hace 20 años. Trabajaba para un banco de inversión en Wall Street, se había formado en Oxford (fue compañero de universidad del exprimer ministro británico David Cameron) y en Harvard, y ganaba mucho dinero. Pero un texto escrito por Warren Buffett como prólogo a un libro le cambió la vida. “Descubrí que ganar mucho dinero no es lo más importante y, sobre todo, que para ganarlo no es necesario que otro lo pierda”, explica Spier.

La figura de Buffett, la tercera persona más rica del planeta y considerado como el mejor inversor de todos los tiempos, comenzó a obsesionarle y leyó todo lo que podía sobre su vida y sus enseñanzas. Dejó su trabajo en Nueva York y dedicó un año a decidir qué hacer con su futuro.

“Decidí romper con todo, mudarme a Europa con mi mujer Lori, a Zúrich, en concreto, y empezar a disfrutar de la vida y a invertir aplicando las enseñanzas de Buffett”, reconoce Spier, que ha visitado España para promocionar su libro La Educación del Inversor Value.

Spier contaba con algunos ahorros de su pasado como banquero, pero también tuvo el apoyo de su familia para lanzar su propio fondo de inversión. “Muchos me pueden ver simplemente como el hijo de un hombre rico, lo acepto, pero prefiero ser sincero”, reconoce. “Mi padre, que trabajaba en Londres, era un inversor ‘off shore’ [utilizaba fondos con tributación en paraísos fiscales], así que yo lancé un fondo ‘off shore’. Reconozco que hay una parte injusta, porque el fondo no es accesible a todos los públicos. En España no está disponible”.

El inversor Warren Buffett, junto con el matrimonio Lory y Gary Spier.

Su fondo Aquamarine gestiona en la actualidad un patrimonio de 250 millones de dólares (217 millones de euros), y sus principales inversiones se centran en compañías financieras en Estados Unidos (Mastercard, Bank of America, Wells Fargo, Moody’s...). “La banca está yendo muy bien con la subida de tipos”.

Spier se hizo muy conocido en 2008 por una comida. El inversor y su amigo Mohnish Pabrai pagaron 650.000 dólares en una gala benéfica para poder compartir mantel con su admirado Warren Buffett. Pabrai fue con su mujer y sus dos hijas, y Spier con su mujer, así que “solo” le tocó pagar 220.000 dólares por comer en el asador Smith & Wollensky de Nueva York.

“Muchos me dicen que fue una locura, pero mereció la pena. De hecho, fue una ganga. Este año se han pagado más de 3 millones de dólares por esa misma comida”, explica.

La notoriedad que adquirió entonces le abrió muchas puertas. Conoció a gente muy rica y poderosa, como el exprimer ministro sudafricano y Nobel de la Paz Frederik De Klerk o el presidente de Fiat Chrysler, John Elkann. “Comer con Buffett me enseñó como piensan y cómo tratarles”.

Desde aquella comida, Spier es invitado todos los años a una almuerzo informal con Buffett antes de la junta de accionistas de su compañía Berkshire Hathaway. No ha fallado ninguno de los 10 años. “Desde entonces mantengo un contacto muy fluido con Buffett y su equipo”.