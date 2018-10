Ibex 35, en directo: Bolsa y euro miran con alivio a Italia, donde la prima baja 20 puntos

Italia sigue siendo el principal quebradero de cabeza de los inversores europeos, pero este miércoles los mercados respiran con más calma. El diario Corriere della Sera informa de que el Ejecutivo de Roma pretende reducir el déficit público de manera gradual para alcanzar un objetivo del 2% en el año 2021. Tras las informaciones, el eurorecupera posiciones frente al dólar y la prima de riesgo italiana cae 20 puntos básicos. El Ibex 35, eso sí, ha aminorado las ganancias de la apertura y gana ahora en torno al 0,10%,

Dia y Telefónica se sitúan al a la cabeza al subir un 1,33% y un 0,9%, respectivamente. Les siguen Acerinox y ArcelorMittal, con alzas del 0,8% ambas. En el lado de las pérdidas destaca Grifols, que sufre una caída de más del 7% tras un recorte de recomendación por parte de UBS.

Pese a que los bancos arrancaron la sesión con muy buen pie, algunas entidades han perdido fuelle. Santander, Bankinter y Bankia avanzan un 0,6%, un 0,20% y un 0,15, respecitvamente. Caixabank, BBVA y Sabadell registran leves caídas.

Cinco días después de la sacudida que provocó el Ejecutivo italiano, cuando aprobó un objetivo de déficit del 2,4% para los próximos tres años, en la prensa italiana se empieza a barajar ya una "señal" a Bruselas para evitar el rechazo a las cuentas de 2019 y el inicio de un procedimiento contra el país. Según estas noticias, el Gobierno incluiría en el su proyecto un sistema de "aceleración del recorte de la deuda pública" que permitiría bajar el déficit al 2,2% en 2020 y al 2% en 2021. Por tanto, ya no se quedaría en el 2,4% como se aprobó la semana pasada.

Las noticias impulsan al euro, que este miércoles recupera un 0,3% y se sitúa en 1,58 dólares, después de cinco días en negativo.

Para los analistas de Link Securities, el hecho de que el Ejecutivo italiano "esté dispuesto a dar un paso atrás, por pequeño que sea, es positivo y debe servir para tranquilizar algo a los inversores". No obstante, esta firma de análisis alerta de que el problema "no es el porcentaje del déficit público propuesto" sino por un lado que "el déficit estructural aumenta" y, por otro, que los ingresos estimados "parecen poco creíbles". Por tanto, advierten, "no seríamos demasiado optimistas al respecto".

Las noticias desde Italia se suman al cierre positivo anoche en Wall Street, donde el Dow Jones cerró en un nuevo máximo histórico en 26.773,94 puntos, tras anotarse un alza del 0,46%, al valorar en positivo el acuerdo comercial a tres bandas entre EE UU, Canadá y México para sustituir al TLC. El S&P 500 sin embargo cerró plano (bajó un 0,4%).

En cuanto a las materias primas, el barril de Brent sube un 0,3% hasta 85 dólares.