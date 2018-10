Antaxi llevará a los tribunales la moratoria de cuatro años para que las autonomías regulen las VTC

La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) va a llevar a los tribunales algunos de los puntos del polémico real decreto ley para modificar la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), aprobado el pasado viernes por el Gobierno. Así lo advierte en un comunicado esta asociación, que ha tomado la decisión tras valorar "en profundidad" el texto de la nueva norma, anunciada por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tras su aprobación en el último Consejo de Ministros.

El presidente de Antaxi, Julio Sanz, puntualiza que recurrirán el plazo de cuatro años que establece la norma como medida indemnizatoria a las comunidades autónomas y ayuntamientos, pues se trata “de un punto que no está justificado, ya que las expectativas de un derecho no son indemnizables”, asegura. Ábalos defendió el pasado viernes dicha moratoria asegurando que con ella buscan dar un periodo de transición que permita a las comunidades autónomas asumir la regulación y dar un tiempo a los VTC en concepto de indemnización. “Hemos calculado el plazo de cuatro años para compensar en tiempo por unos derechos perdidos”, añadieron fuentes del citado ministerio. El argumento no convence a Antaxi.

Otra de las asociaciones de taxistas más combativa, Elite Taxi, asegura a CincoDías que no planea, de momento, ninguna acción judicial contra el nuevo real decreto ley.

Sanz ha pedido además a las administraciones locales y autonómicas “la máxima implicación posible para implantar las medidas necesarias "que materialicen el equilibrio entre los dos sectores que desarrollan su actividad en el mismo ámbito", pero "con diferente legislación”, como ha advertido el titular de Fomento. En este sentido, Sanz subraya que “las VTC son el único transporte que no está regulado a nivel urbano a pesar de realizar la mayor parte de su actividad en este ámbito”.

Antaxi solicitará igualmente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ), el levantamiento de las medidas cautelares al reglamento de las VTC en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y recurrirá la concesión de las autorizaciones VTC que están actualmente en trámite.

La asociación, que aglutina a más de 15.000 profesionales del taxi y titulares de licencia, asegura, no obstante que valora "positivamente" la norma aprobada por el Ministerio de Fomento que, según Sanz, “resuelve, aún con matices, la asimetría normativa existente entre el sector del taxi y las VTC”. Antatxi sostiene que la nueva legislación beneficiará a los habitantes de las grandes ciudades, aliviando el tráfico y regulando la actividad de las VTC de manera similar a la del taxi.

“No comprendemos la oposición de las empresas de VTC a esta norma que, en última instancia, busca ofrecer los mismos derechos y garantías a los usuarios que optan por esta modalidad”, sentencia Sanz.

Por su parte, Unauto, la patronal mayoritaria del alquiler de vehículos con conductor y que engloba a las empresas Cabify y Uber, asegura que están "estudiando detenidamente el texto" del real decreto ley, pero que de momento no lo recurrirán ante los tribunales. Un portavoz de la asociación ha explicado que "el texto es muy escabroso", por lo que la réplica de Unauto se puede hacer esperar un tiempo.