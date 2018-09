Ibex en directo: La prima de riesgo italiana se dispara 25 puntos y arrastra a la Bolsa

Día de nervios para los mercados, que ven rebrotar las tensiones en la zona euro. Aunque los líderes políticos italianos habían hecho innumerables declaraciones intentando tranquilizar al mercado, cuando ha llegado el momento de presentar el presupuesto han aflorado las dudas. La presentación prevista para ayer se retrasó casi cinco horas, y acabó con una propuesta de déficit del 2,4%, cuatro décimas más de lo que se esperaba, en una tensa negociación entre los socios de Gobierno.

Y los problemas no han acabado. La Liga, socio de Gobierno junto al Movimiento 5 Estrellas, ha señalado hoy que los números "no están escritos en piedra". El presidente italiano ha pedido, a su vez, que el ministro de Finanzas no dimita. Así, la prima de riesgo italiana se ha disparado a 256 puntos básicos sobre los 238 de ayer, con el bono en el 3,06%, No contagia a la deuda española, pero sí a la Bolsa. El Ibex, así, ha arrancado con caída 0,65%, perdiendo los 9.500 puntos.

Pasa de largo, así, el cierre positivo de ayer en Wall Street, gracias a las tecnológicas, un mejora que ya recogió ayer Europa antes del cierre. No así Asia, que ha terminado con subidas. Además, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha asegurado que no es muy probable que Estados Unidos entre en recesión, unas declaraciones que fortalecen las previsiones de alzas de tipos y que han tirado del dólar. La divisa, que hace pocos días rondaba los 1,18 unidades por euro, cotiza ahora en torno a 1,165, lastrado el euro por Italia.

La subida del dólar la agradecen especialmente las economías exportadoras, como la japonesa. El Nikkei ha ganado un 1,3% en la seisón de hoy debido precisamente al dólar fuerte, y durante la sesión ha marcado el nivel más alto desde 1991. El dólar ha ganado un 0,8% contra el yen esta semana, hasta 113,5 yenes. Además, el país ha publicado datos positivos de producción industrial y de ventas al por menor.

Las perspectivas sobre la Fed tiran al alza de los tipos a largo. El bono de Estados Unidos a 10 años está en el 3,046%, consolidado sobre el 3% tras la reunión de este miércoles de la Reserva Federal. En el mes ha repuntado casi 25 puntos básicos, pues cerró agosto en el 2,85%. En el mercado del petróleo, el Brent cotiza en 81,81 dólares, ante las perspectivas de contracción de la oferta por las sanciones a Irán.

El Ibex, así, intenta acabar en positivo un mes difícil, que arrancó marcado por la acumulación de problemas (Argentina, Turquía, Italia, guerra comercial, alzas de tipos) y con una caída casi ininterrumpida de 500 puntos. Hizo el Ibex mínimo en más de un año antes de emprender el camino de vuelta y echar el freno la semana pasada. Cotiza desde entonces más o menos plano.