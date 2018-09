El taxi pide saber si habrá una moratoria para las VTC y el texto del decreto

El sector del taxi ha reclamado al Ministerio de Fomento que les dé a conocer el texto íntegro del real decreto ley que regulará la actividad del vehículos de alquiler con conductor (VTC),

especialmente por si va a establecer una moratoria de entre tres y cinco años para la puesta en marcha de las medidas.



En este sentido, distintas fuentes del sector indican a Efe que de aplicarse esta moratoria no estaría resuelto el problema actual y recuerdan que el taxi mantiene en suspenso, que no desconvocados, los paros que protagonizaron a finales de julio y principios de agosto en las principales

ciudades españolas.



A pesar de no tener el texto del real decreto ley, el sector sí pudo conocer ayer en distintas reuniones con Fomento las principales líneas del mismo, que el Gobierno tiene previsto aprobar mañana en Consejo de Ministros y que deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados.



Sin embargo, según han señalado diversas fuentes del sector, hay cierta inquietud en el taxi por si los planes de Fomento pasan por establecer un periodo de transición de entre tres y cinco años para que comunidades y ayuntamientos puedan tener lista la nueva regulación.



El documento habilitará a las comunidades autónomas para regular el sector de VTC y éstas podrán optar por ceder estas competencias a los Ayuntamientos, según han explicado desde el taxi.



Además, indican que estas medidas van orientadas a establecer la conocida como segunda licencia, aunque todo dependerá de cómo se articule finalmente.



De hecho, en el caso de la segunda licencia planteada por Barcelona para el sector de VTC, creen que si se retiran las medidas cautelares que la suspendieron y una vez que salga adelante el real decreto ley, la doble licencia podría estar operativa en el plazo de tres meses.



De acuerdo con las fuentes consultadas, el real decreto ley también incrementará el régimen sancionador, retirará la licencia de VTC durante un año ante dos incumplimientos graves y contempla incluso la retirada definitiva si persisten los incumplimientos. Además, se potenciará la inspección, que llevan a cabo las comunidades autónomas.



En este contexto, desde el sector del taxi piden al Gobierno que el texto sea claro para que no admita ni ambigüedades ni interpretaciones y ante la disparidad de opiniones dentro de las comunidades autónomas sobre asumir o no las competencias en materia de VTC, reclaman a las

autonomías "amplitud de miras independientemente de su color político".



De lo que no se habló con Fomento en las reuniones mantenidas ayer fue de si establecer una segunda licencia puede ser contrario a libre competencia o sobre si es necesario indemnizar al sector de VTC si la medida tiene un efecto revocatorio tal y como han apuntado varios

catedráticos. Ayer, las comunidades autónomas gobernadas por el PP y el sector de VTC reclamaron al Gobierno el texto del real decreto ley.



Esta tarde el presidente de la patronal Unauto, Eduardo Martín, ha comunicado que acababa de recibir una llamada del Gobierno para reabrir el diálogo.



A un día de que el Gobierno apruebe previsiblemente el texto, conductores,pequeños empresarios, sindicatos y patronal de VTC, que incluye a plataformas como Cabify o Uber, han protagonizado una movilización en Madrid en contra del real decreto ley.