El bono de la calefacción será un cheque para los vulnerables de las zonas más frías

El actual bono social de la tarifa de la luz lo financian por ley todas las comercializadoras eléctricas, ya sean grandes o pequeñas: además de las filiales de los principales grupos del sector (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo), un centenar de pequeñas compañías que compiten en el mercado libre. Estas han denunciado la paradoja de tener que financiar el bono social y, al mismo tiempo, no poder ofrecérselo a sus clientes (algo que solo pueden hacer las comercializadoras reguladas o de referencia).

Aunque las grandes de Unesa lograron tumbar en dos ocasiones en los tribunales esta obligación (este año supondrá un coste superior a los 200 millones de euros), que los usuarios sin derecho a ese beneficio tuvieron que devolverles. Y aunque han recurrido de nuevo, esta vez les resultará más difícil ganar la partida al Gobierno.

En estos momentos, las comercializadoras están pagando los descuentos a los que tienen derecho los beneficiarios del antiguo bono y los que se han apuntado al nuevo. Por el momento, la cifra es muy elevada, pero a partir de enero llegará la criba, pues quedarán fuera los que ahora lo disfrutan por tener contratada una potencia inferior a 3 kW, un requisito eliminado.

Queda por ver quién financiará el cheque para la calefacción. Salvo que lo asuma el Estado en los Presupuestos Generales, el Gobierno deberá regular quién pagará esta nueva ayuda que no podrá formar parte del actual sistema de financiación del bono de la luz, según fuentes del sector.

Lógicamente, sobre las eléctricas no podría recaer el pago de una energía que en el caso de la calefacción puede ser de gas natural, de butano o de fuel, por ejemplo. ¿Supondría esto que, como ocurre con el bono de la luz, el cheque de la calefacción lo deberían pagar las petroleras? Es una incógnita que el Gobierno desvelará cuando apruebe su paquete de medidas.

Se da además la circunstancia de que al gas butano se le considera ya una energía subvencionada. Una de las razones del exministro de Energía, Álvaro Nadal, para no apoyar la creación de un bono para el gas natural entre sus medidas contra la pobreza energética es que ya existía para ello la bombona de butano.

Sea como fuere, España es el único de los grandes países del entorno que no cuenta con un bono del gas para consumidores vulnerables. También uno de los pocos que no carga en los Presupuestos del Estado este coste social (en algunos existe un sistema mixto de fondos públicos y el resto de consumidores) y que no permite que las comercializadoras en el mercado libre lo puedan ofrecer el bono a sus clientes.