La pesca sostenible, un negocio redondo

Pescar de forma sostenible implica, según Oceana, suspender las capturas entre cinco y siete años, en el caso de las especies del Atlántico, y hasta diez en el caso de las del Mediterráneo, dependiendo del estado de cada población. "Es como abrir una cuenta de ahorros en el banco", explica López. "Mientras más dinero tengas depositado y más tiempo permanezca en la cuenta, más intereses generará", precisa.

El Consejo Europeo de pesca no fija límites de captura para todas las especies. Algunas quedan a la voluntad de autorregulación de cada país. Es el caso de la sardina ibérica, lo que no exime de la obligación de presentar planes de recuperación. La propuesta presentada por España y Portugal a Bruselas contempla un incremento mínimo de la biomasa del 10% anual hasta 2023, objetivo que a Oceana no le parece aceptable. "Queremos objetivos más ambiciosos y que estén en línea con la política pesquera común", insiste López.