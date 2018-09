El Corte Inglés vende online el 4% del total: más de 550 millones

El Corte Inglés ha blindado su emisión de deuda aportando como garantía la actividad de dos de sus principales filiales: Viajes El Corte Inglés y Supercor. Entre las tres entidades que respaldan directamente la emisión suman el 83,7% del resultado bruto de explotación del grupo y el 66,8% de los activos totales. Tal y como explica el borrador de la emisión, “los créditos contraídos con terceros por las entidades que no son garantes tienen preferencia sobre los créditos de la matriz”. Esta garantía adicional no deja margen a sorpresas: las sociedades del grupo no garantes de la emisión de deuda apenas tienen 51 millones de euros de deuda. En los 12 meses acabados en mayo, estas han generado un resultado de explotación de 204 millones de euros, frente a los 764 de El Corte Inglés SA y los 87 que suman los viajes y Supercor. El folleto deja claro que la emisión de deuda es senior, es decir, tiene la misma prioridad de cobro que otras deudas, excluyendo las subordinadas. La posición de los bonistas solo se podría deteriorar por dos vías: si el grupo emite deuda aportando activos como colateral o si alguna de las filiales que no garantizan la emisión eleva su endeudamiento. N. R.