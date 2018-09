Ryanair pronostica un “caos” aéreo si el Reino Unido sale de la UE sin acuerdo

El consejero delegado de la aerolínea irlandesa Ryanair, Michel O'Leary, advirtió este jueves de que se pueden producir cancelaciones de vuelos y un "caos" aéreo si el Reino Unido abandona la Unión Europea (UE) en marzo sin un acuerdo con Bruselas. "Estamos vendiendo billetes de avión entre el Reino Unido y Europa para vuelos que quizás no se produzcan", ha dicho O'Leary en la Junta General de Accionistas de la compañía, celebrada cerca de Dublín.

Tras un año marcado por huelgas de pilotos y personal de cabina, que han dejado en tierra cientos de vuelos de Ryanair, O'Leary ha recibido este jueves el apoyo de la Junta con el 98,5% de los votos, mientras que el presidente de la aerolínea, David Bonderman, fue ratificado con el 70,5% de los apoyos.

Sin embargo, un grupo de accionistas ha votado en contra de la reelección del presidente de la aerolínea y le han reprochado que ha tomado "pasos equivocados" que han provocado que el precio de las acciones caiga un 17%. Bonderman, que preside la compañía desde 1996, había recibido, el año pasado, el apoyo del 89% de los accionistas.

El consejero delegado ha sostenido ante los inversores que el acuerdo al que espera llegar la primera ministra británica, Theresa May, con los 27 socios comunitarios restantes "va a resultar muy difícil" de formalizar.

"Cada vez el riesgo es mayor (de un 'brexit' sin acuerdo), y si el pacto no está hecho alrededor de noviembre, entonces, francamente, no se llegará a hacer", ha agregado O'Leary. El consejero delegado, además, ha mostrado su preocupación por el futuro estatus de la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, que pertenece a Reino Unido, y ha asegurado que "no existe ningún modo de mantener una aduana sin fricciones si se abandona el mercado común europeo".