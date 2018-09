Uber y Cabify amenazan al Gobierno con demandas si la regulación del taxi daña la libre competencia

Unauto, patronal de los vehículos con conductor (VTC), advirtió hoy que recurrirá ante los tribunales, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Unión Europea si el Gobierno cede al "chantaje de los taxistas" e impone una regulación que dañe la libre competencia y el derecho de elección de los ciudadanos.



La asociación que agrupa al 90% de los VTC en España difundió un comunicado en el que lamenta que el ministro de Fomento, José Luis Abalos, "no acceda a reunirse con el sector de VTC para atender nuestras propuestas para solucionar el problema que afecta al sector de la movilidad en España".



Unauto asegura que el Ministerio no les ha contestado a sus propuestas remitidas por escrito ni les ha citado a una entrevista, mientras "por las informaciones aparecidas en medios de comunicación, entendemos que solo se está escuchando al sector del taxi, a la hora de tener criterio para regular a otro agente del sector que aporta 750 millones de euros a la economía española y sirve de medio de vida a 15.000 profesionales".



"Por lo que sabemos hasta ahora, el Gobierno ha estado cediendo al chantaje de los taxistas, en contra del interés general de los ciudadanos, lo que está generando inquietud y frustración entre nuestros asociados", señala Unauto, para quien la intención del Gobierno de trasladar las

competencias regulatorias a las comunidades autónomas "no es más que una dejación de funciones por parte del Gobierno, que ha decidido multiplicar el problema por 17".



"Esto deja a las comunidades autónomas a merced de la presión del sector del taxi, que ya ha dicho públicamente, y en repetidas ocasiones, que presionará 'con todos los medios necesarios' a cada autonomía hasta conseguir eliminar a su competencia", señala el comunicado.