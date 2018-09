Los preferentes de Deoleo no percibirán la retribución de 2017

Deoleo Preferentes no retribuirá a los titulares de participaciones preferentes con la "remuneración no acumulativa", ya que la sociedad garante de la emisión, Deoleo, no obtuvo beneficio distribuible suficiente en 2017. "Ni la emisora ni la sociedad garante de la emisión estarán obligadas a pagar dicha remuneración, ni los inversores podrán dirigirse contra las mismas para exigir su pago", ha afirmado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En este contexto, Deoleo Preferentes no efectuará pago alguno de la "remuneración no acumulativa" en tanto no se aprueben por la junta general de accionistas de Deoleo las cuentas anuales consolidadas de dicha sociedad correspondientes al ejercicio 2018, en cuyo caso se reanudará el pago de dicha remuneración -en las fechas de devengo y pago correspondientes-, si se cumplen las condiciones previstas.

La compañía ha indicado que en las próximas fechas fijadas como fechas de devengo y pago de la "remuneración no acumulativa" de la emisión, que serán el 20 de septiembre y el 20 de diciembre de este año y 20 de marzo de 2019, no se pagará esta retribución.

Deoleo recortó sus pérdidas un 90% en el ejercicio 2017, hasta los 18,4 millones de euros, frente a los 'números rojos' de 179,4 millones registrados en 2016. La cifra de negocio se mantuvo estable, hasta alcanzar los 692,3 millones de euros, un 0,4% menos que los 695,2 millones de euros de 2016, aunque los volúmenes se redujeron ligeramente.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se ha reducido en un 32%, hasta los 31,3 millones de euros, debido al progresivo aumento del precio de la materia prima y por la dificultad de repercutir estas subidas a los clientes, así como por un criterio más restrictivo en la contabilización de los gastos no recurrentes.