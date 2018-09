Vodafone incorpora el asistente de voz de Google y responde a Telefónica con Aura

Vodafone ha dado un paso más en su avance en los nuevos negocios digitales. La operadora va a incorporar Google Home, el altavoz inteligente con el asistente de voz de Google integrado, a su oferta de hogar conectado. El nuevo servicio se integrará en su oferta V-Home. Un movimiento con el que la operadora responde a otros rivales como Telefónica, que está impulsando Aura, o MásMóvil, que también ha empezado a comercializar el citado servicio de Google a través de Yoigo.

En un comunicado, Vodafone explica que Google Home es un asistente de voz y altavoz que reconoce hasta seis voces para ayudar a los clientes a responder preguntas, organizar su día a día desde que se levantan hasta que se acuestan, a disfrutar de su ocio en casa (reproducir música en streaming y sus series favoritas, entre otros) y controlar los dispositivos inteligentes domésticos con tan solo usar la voz.

V-Home de Vodafone se lanzó el pasado mes de abril para facilitar a sus clientes la automatización del hogar, aprovechando por un lado el entorno abierto de Samsung SmartThings que permite interconectar distintos dispositivos y, por otro, la gran capilaridad de la red de la propia operadora.

La teleco señala que V-Home y Google Home son productos totalmente compatibles lo que permite que sea posible controlar por comandos de voz las luces, la temperatura y lo que sucede en el hogara través de dispositivos inteligentes compatibles como: bombillas, termostatos, cámaras, enchufes inteligentes, entre otros. “Solo con decir “Ok Google” los clientes de V-Home podrán por ejemplo subir la temperatura del termostato, apagar la cafetera y atenuar las luces”, señala Vodafone. De igual forma, gracias a la funcionalidad “escenas” de V-Home, los clientes podrán gestionar el funcionamiento de varios dispositivos a la vez.

Además, Vodafone busca añadir nuevas funcionalidades a este servicio para que el cliente pueda realizar las tareas de autogestión a través de la aplicación Mi Vodafone, hacer llamadas de voz, o controlar Vodafone TV en Google Home.

Fuentes de la compañía señalan que los servicios están empezando a calar entre los usuarios, especialmente desde el lanzamiento de V-Home. Eso sí, la intención de Vodafone es apostar por un ecosistema abierto con todos los proveedores de dispositivos posibles, así como incorporar todos los asistentes de voz que vayan llegando al mercado.

En términos comerciales, Google Home y Google Home Mini están disponibles con todos los paquetes convergentes de Vodafone One con distintas promociones válidas hasta el 30 de septiembre. Así, por ejemplo, Google Home Mini no tiene coste con Vodafone One L y está disponible con financiación por 1 euro al mes con el resto de planes Vodafone One en unidades limitadas. Su precio normal es de dos euros al mes durante 24 meses.

Asimismo, Google Home está disponible por tres euros mensuales durante 24 meses con Vodafone One L en unidades limitadas y por cuatro euros al mes con el resto de planes. Ambos dispositivos pueden adquirirse sin permanencia por 129 euros en el caso de Google Mini y por 49 euros el citado Google Home desde este viernes.